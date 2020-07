OnePlus Nord, Çift Selfie Kamerası ile Büyüleyecek (Video) OnePlus, 2020 amiral gemisi telefonlarının (OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro) ardından uygun fiyatlı modelle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

OnePlus, 2020 amiral gemisi telefonlarının (OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro) ardından uygun fiyatlı modelle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Çift selfie kameralı ilk OnePlus telefon olacak OnePlus Nord, kendini nihayet gösterdi. Şirket, resmi Instagram hesabı üzerinden kısa, heyecanladıran tanıtım videosu paylaştı. Karşınızda OnePlus Nord

OnePlus Nord Özellikleri

OnePlus Nord (OnePlus Z, OnePlus 8 Lite olarak da anıldı), şirketin bütçe dostu yeni akıllı telefonu olacak. Telefonun 7 Temmuz'da resmi olarak tanıtılması bekleniyor. Şirket, ilginç olarak şimdiye kadar telefonun hiçbir özelliğini paylaşmadı, geçtiğimiz günlerde fiyatı paylaşıldı. Şimdi de Instagram üzerinden, telefonun tasarımına hızlı bakış attığımız bir video paylaşıldı. Teaser, tasarıma odaklanıyor; kameraların konumlandırılması ve tuşların düzeni gibi birkaç donanım özelliğini gösteriyor.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

[Turn on sound????] If we're not living our true self, we're not really living at all. Nord is coming soon. #OnePlusNord #NewBeginnings

@ oneplus.nord'in paylaştığı bir gönderi (3 Tem, 2020, 5: 21öö PDT)

OnePlus Nord, tasarımsal olarak OnePlus 8 serisine benziyor. En büyük fark önde karşımızda çıkıyor; çift 32MP ve 8MP kamera görüyoruz. Çentik ekranın sol tarafında. Telefonun arka kamera düzeni OnePlus 8 serisinden neredeyde farksız. OnePlus 8 ve 8 Pro'da kamera ortada yer alırken, Nord'da sensörler sola konumlandırılıyor. Diğer detaylar, güç tuşu uyarı kaydırıcının hemen altında sağda yer alırken, ses seviyesi tuşu solda bulunuyor. Yeni deniz mavisi rengi ile bizleri karşılayacak telefonun tanıtılması yakın olduğundan çok geçmeden yeni resmi/resmi olmayan kaynaklardan sızıntılar gelmeye devam edecektir.

OnePlus Nord Fiyatı

OnePlus, geçtiğimiz hafta yayınladığı belgeselle birlikte telefonun fiyatı da paylaştı. OnePlus Nord fiyatının 500 dolar altında olacağı bizzat OnePlus kurucularından Pete Lau tarafından paylaşıldı.

Kaynak: Tamindir