OnePlus Nord, Çift Ön Kameralı İlk OnePlus Telefon Olacak Uygun fiyatlı OnePlus telefon OnePlus Nord (OnePlus Z/OnePlus 8 Lite), Temmuz ayında resmi olarak duyurulacak.

Uygun fiyatlı OnePlus telefon OnePlus Nord (OnePlus Z/OnePlus 8 Lite), Temmuz ayında resmi olarak duyurulacak. Şirket, Android telefonun herhangi bir özelliğini henüz açıklamadı ancak Android Central'ın son raporuna göre, OnePlus Nord, önde çift kamera kurulumuna sahip olacak.

Çift Selfie Kameralı İlk OnePlus Telefon

Son sızıntıya göre, OnePlus'ın 2020 amiral gemisi telefonları OnePlus 8 serisinden sonra karşımıza çıkacak bütçe dostu telefon OnePlus Nord, 8MP ultra geniş açılı ile birlikte 32MP selfie kamerasına sahip olacak. Huawei P40 serisi benzeri, sol üst köşede bir delik çentik göreceğiz. Bu bilgiler güvenilir tipster Max J tarafından da doğrulandı.

İlk Orta Seviye OnePlus Telefon

2014'ten beri piyasaya sürülen tüm OnePlus telefonlar önde tek kamera ile geliyor. Başta OnePlus Nord'un da tek selfie kameraya sahip olacağı söyleniyordu ancak çift ön kamera ile gelen ilk OnePlus telefon olacağı ortaya çıktı. Bu model ayrıca 2015'te çıkış yapan OnePlus X'ten bu yana Çinli üreticinin ilk orta seviye telefonu olacak.

OnePlus Nord Özellikleri

OnePlus Nord, bu ayın başlarında Geekbench kıyaslama platformunda ortaya çıktı. Qualcomm Snapdragon 765G işlemci, Android 10, 128GB RAM ve dörtlü arka kamera kurulumu (64MP ana, 16MP ultra geniş açılı, 2MP derinlik ve makro kamera) ile gelecek telefon hakkında daha fazla detay lansman yaklaştıkça ortaya çıkacak.

Kaynak: Tamindir