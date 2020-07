OnePlus Kablolardan Kurtuluyor, OnePlus Buds TWS Kulaklık Resmileşti OnePlus, 2020 amiral gemileri OnePlus 8 serisinin ardından düzenleyeceği OnePlus Nord etkinliğine hazırlanıyor.

OnePlus, 2020 amiral gemileri OnePlus 8 serisinin ardından düzenleyeceği OnePlus Nord etkinliğine hazırlanıyor. Dünyanın ilk artırılmış gerçeklik (AR) tabanlı etkinliğinde tanıtılacak OnePlus Nord ile birlikte OnePlus Buds TWS kulaklık da tanıtılacak. Şirketin ilk gerçek kablosuz stereo kulaklığı olması açısından önem arz ediyor.

OnePlus Buds, İlk TWS Kulaklık Olacak!

OnePlus, sonunda kablolardan kurtarıyor. Şimdiye kadar kablolu ve kablosuz birçok Bluetooth kulaklık modeli gördük ancak ilk kez gerçekten kablosuz kulaklık ile tanışacağız. OnePlus, etkinlik öncesinde kulaklığın isminin OnePlus Buds olacağını duyurdu. Şimdilik TWS kulaklık hakkında net olarak bildiğimiz tek şey, yüksek kalitede ses çalma sunacak olması ve hareket halinde kullanımının kolay olacak olması. OnePlus CEO'su ve kurucusu Pete Lau, kulak içi kulaklıkların ses kalitesi, kesintisiz bağlantı ve kullanımı kolay deneyimi bir arada sunacağını söylüyor.

Now you know the name. See our first truly wireless earphones July 21. #OnePlusBuds

— OnePlus (@oneplus) July 13, 2020

OnePlus Buds Özellikleri

OnePlus Buds, son birkaç ay içinde birçok sızıntıda ortaya çıktı. Son sızıntı kulak içi kulaklıkların siyah renkte olacağını ve kulağa tam oturan tasarıma sahip olacağını ortaya koydu. Çakıl taşına benzeyen bir şarj kutusu ile de görüntülenmişti. Ayrıca OnePlus Nord gibi Buds kulaklık da Amazon Hindistan tarafından satılacak.

OnePlus Buds kulaklıklar, şirketin telefonlar, akıllı TV'leri de içine alan ürün portföyünü genişletme planının bir parçası. Ancak OnePlus, TWS kulaklıkları pazara biraz geç sürdü. Rakipleri Samsung, Huawei, Xiaomi farklı özelllik ve fiyat etiketlerine sahip birkaç model çıkardı. OnePlus Buds rakiplerinden öne çıkacak mı? bunu zamanla göreceğiz.

Kaynak: Tamindir