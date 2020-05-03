OnePlus'ın Yeni Orta Segment Telefonu: OnePlus Z
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OnePlus'ın Yeni Orta Segment Telefonu: OnePlus Z

OnePlus'ın Yeni Orta Segment Telefonu: OnePlus Z
03.05.2020 18:32 | Son Güncelleme: 03.05.2020 18:32

Yaklaşık bir ay önce yeni nesil OnePlus 8 modellerini duyuran Çinli üretici, şimdi de orta segmente göz dikmiş gibi gözüküyor.

Yaklaşık bir ay önce yeni nesil OnePlus 8 modellerini duyuran Çinli üretici, şimdi de orta segmente göz dikmiş gibi gözüküyor. OnePlus Z adıyla (OnePlus 8 Lite) gelecek yeni OnePlus Z tanıtım tarihi ve teknik özellikleri belli oldu.

Daha önce OnePlus 8 serisinin beğenileriyle birlikte orta segment için de bir OnePlus modeli bekleyen kullanıcılar bu haberle sevinecek. Bu yaz Temmuz'da OnePlus Z akıllı telefonunu piyasaya sürmek için çalışan şirket, daha önce duyduğumuz MediaTek Dimensity 1000L yonga setinin aksine Snapdragon 765 işlemcisine şans verecek.

OnePlus Z Tenik Özellikleri

OnePlus Z Qualcomm'un sekiz çekirdekli Snapdragon 765 yonga seti tarafından beslenecek. Sızıntı ilk olarak Twitter'da ortaya çıktı ve GSMArena tarafından bildirildi. Ayrıca bu iddia, OnePlus'ın Qualcomm ile işbirliği olasılığı nedeniyle OnePlus Z'nin lansmanını geciktirmiş olabileceği teorisini de biraz daha güvenilirlik kazandırdı.

Snapdragon 765'in OnePlus Z'de bulunmasıyla ilgili üzücü olan durum ise MediaTek Dimensity 1000 serisi yonga setinin Snapdragon 765'e kıyasla çok daha güçlü işlemci olduğu gerçeğidir, bu nedenle OnePlus'ın bu kararı pek de iyi değil.

OnePlus Z Kamerası

OnePlus Z'nin diğer teknik özellikleriyle ilgili olarak, merkezi olarak hizalanmış ekrana gömülü selfie kamerasıyla 6.4 inç Full HD+ sahip olduğu söyleniyor. OnePlus Z 8GB'a kadar RAM ve 128GB'a kadar dahili depolamayla güçlü bir model olacak.

Kamera tarafında ise OnePlus Z 48MP birincil sensör, 16MP ultra geniş lens ve optik zoomlu 12MP sensör içeren üçlü bir arka kamera kurulumuna sahip olacak. Önde 16MP ekrana gömülü selfie kamerası bulunacak.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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