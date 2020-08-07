OnePlus için Pubg Mobile 90 FPS desteği sağlayacak! Pubg Mobile 90 FPS alan telefonlar
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OnePlus için Pubg Mobile 90 FPS desteği sağlayacak! Pubg Mobile 90 FPS alan telefonlar

Battle Royale oyunu türünün en çok oynananları arasında olan Pubg Mobile, 90 FPS ile oynanabileceğini duyurdu. Pubg Mobile OnePlus telefon kullanıcıları için 90 FPS özelliğini duyurdu. FPS nedir? FPS açılımı nedir? FPS düşük mü olmalı yüksek mi? FPS oyunları nelerdir?

OnePlus için Pubg Mobile 90 FPS desteği sağlayacak! Pubg Mobile 90 FPS alan telefonlar
07.08.2020 10:07 | Son Güncelleme: 07.08.2020 10:11

Çin devi olarak hayatlarımıza giren Pubg Mobile, bazı telefonlarda 90 FPs alabileceğimizi duyurdu.

PUBG MOBILE 90 FPS ALAN TELEFONLAR

Pubg Mobile, OnePlus 7 Pro, OnePlus 7T serisi ve OnePlus 8 serisinde kullanılabileceğini söyledi. 90 FPS deneyimi, bir 6 Ağustos - 6 Eylül arasında dünya çapında sunulacak.

Tüm bu cihazların ekran yenileme hızı 90Hz ve üstü. İlginç bir şekilde, deneyim yakın zamanda piyasaya sürülen 90Hz yenileme hızına sahip OnePlus Nord'da mevcut olmayacak.

Bu, PUBG Mobile'ın ilk kez herhangi bir akıllı telefonda 90 FPS sunacağı anlamına geliyor.

90 FPS özelliği tüm dünyada satışa sunulacak olsa da OnePlus, gelişmiş kare hızını Japonya, Kore ve Çin'deki oyuncular için kullanılamayacağını söyledi.

OnePlus için Pubg Mobile 90 FPS desteği sağlayacak! Pubg Mobile 90 FPS alan telefonlar

FPS NEDİR? FPS'İN AÇILIMI NEDİR?

Saniyelik görüntü sayısı, ekran yenileme hızı olarak bilinen FPS, Frame Per Second/Saniyelik Görüntü Sayısı'nın kısaltılmış halidir.

FPS DÜŞÜK MÜ OLMALI YÜKSEK Mİ?

90 FPS deneyimi ile dürbün kullanmak, koşmak ve diğer çevrim içi oyuncuları aramak gibi etkinlikler çok daha sorunsuz hale gelecektir. Bu aynı zamanda, yukarıda bahsedilen telefonlardaki oyuncuların, daha yavaş kare hızına sahip normal telefonlardaki oyunculara göre bir üstünlüğe sahip olacağı anlamına gelir.

FPS genellikle 60 olarak idealdir. Bazı desteklemeyen ekranlarda, FPS fazla olduğunda ekran yırtılması denen olay yaşanır. Yani her şey karışık durur. 60 ve üstünü destekleyen bir ekrana sahip iseniz, 90 FPS sizi çok üstün konuma getirecektir.

OnePlus için Pubg Mobile 90 FPS desteği sağlayacak! Pubg Mobile 90 FPS alan telefonlar

FPS OYUNLARI NELERDİR?

PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS (Pubg)

OnePlus için Pubg Mobile 90 FPS desteği sağlayacak! Pubg Mobile 90 FPS alan telefonlar

Counter-Strike: Global Offensive

Far Cry serisi

Return to Castle Wolfenstein

Shogo: Mobile Armor Division

Thirty Flights of Loving

Apex Legends

The Stanley Parable

Valorant

Tom Clancy's Rainbow Six Siege

Half-Life 1 - 2

Call of Duty serisi

BioShock

Portal serisi

The Elder Scrolls V: Skyrim

Quake

Crysis

Star Wars serisi

The Operative: No One Lives Forever

BioShock Infinite

Metro: 2033 Redux

Deus Ex: Human Revolution

DOOM Eternal

The Elder Scrolls III: Morrowind

Left 4 Dead

The Elder Scrolls IV: Oblivion

Unreal Tournament 2004

Half-Life Alyx

Team Fortress 2

Unreal Tournament

Medal of Honor: Allied Assault

Overwatch

Fallout 3

Return to Castle Wolfenstein: Enemy Territory

F.E.A.R. Combat

Borderlands 2

Duke Nukem 3D

Descent 3

Descent II

Battlefield serisi

Return of the Obra Dinn

What Remains of Edith Finch

DUSK

F.E.A.R.

Tribes 2

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