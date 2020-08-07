OnePlus için Pubg Mobile 90 FPS desteği sağlayacak! Pubg Mobile 90 FPS alan telefonlar
Battle Royale oyunu türünün en çok oynananları arasında olan Pubg Mobile, 90 FPS ile oynanabileceğini duyurdu. Pubg Mobile OnePlus telefon kullanıcıları için 90 FPS özelliğini duyurdu. FPS nedir? FPS açılımı nedir? FPS düşük mü olmalı yüksek mi? FPS oyunları nelerdir?
Çin devi olarak hayatlarımıza giren Pubg Mobile, bazı telefonlarda 90 FPs alabileceğimizi duyurdu.
PUBG MOBILE 90 FPS ALAN TELEFONLAR
Pubg Mobile, OnePlus 7 Pro, OnePlus 7T serisi ve OnePlus 8 serisinde kullanılabileceğini söyledi. 90 FPS deneyimi, bir 6 Ağustos - 6 Eylül arasında dünya çapında sunulacak.
Tüm bu cihazların ekran yenileme hızı 90Hz ve üstü. İlginç bir şekilde, deneyim yakın zamanda piyasaya sürülen 90Hz yenileme hızına sahip OnePlus Nord'da mevcut olmayacak.
Bu, PUBG Mobile'ın ilk kez herhangi bir akıllı telefonda 90 FPS sunacağı anlamına geliyor.
90 FPS özelliği tüm dünyada satışa sunulacak olsa da OnePlus, gelişmiş kare hızını Japonya, Kore ve Çin'deki oyuncular için kullanılamayacağını söyledi.
FPS NEDİR? FPS'İN AÇILIMI NEDİR?
Saniyelik görüntü sayısı, ekran yenileme hızı olarak bilinen FPS, Frame Per Second/Saniyelik Görüntü Sayısı'nın kısaltılmış halidir.
FPS DÜŞÜK MÜ OLMALI YÜKSEK Mİ?
90 FPS deneyimi ile dürbün kullanmak, koşmak ve diğer çevrim içi oyuncuları aramak gibi etkinlikler çok daha sorunsuz hale gelecektir. Bu aynı zamanda, yukarıda bahsedilen telefonlardaki oyuncuların, daha yavaş kare hızına sahip normal telefonlardaki oyunculara göre bir üstünlüğe sahip olacağı anlamına gelir.
FPS genellikle 60 olarak idealdir. Bazı desteklemeyen ekranlarda, FPS fazla olduğunda ekran yırtılması denen olay yaşanır. Yani her şey karışık durur. 60 ve üstünü destekleyen bir ekrana sahip iseniz, 90 FPS sizi çok üstün konuma getirecektir.
FPS OYUNLARI NELERDİR?
PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS (Pubg)
Counter-Strike: Global Offensive
Far Cry serisi
Return to Castle Wolfenstein
Shogo: Mobile Armor Division
Thirty Flights of Loving
Apex Legends
The Stanley Parable
Valorant
Tom Clancy's Rainbow Six Siege
Half-Life 1 - 2
Call of Duty serisi
BioShock
Portal serisi
The Elder Scrolls V: Skyrim
Quake
Crysis
Star Wars serisi
The Operative: No One Lives Forever
BioShock Infinite
Metro: 2033 Redux
Deus Ex: Human Revolution
DOOM Eternal
The Elder Scrolls III: Morrowind
Left 4 Dead
The Elder Scrolls IV: Oblivion
Unreal Tournament 2004
Half-Life Alyx
Team Fortress 2
Unreal Tournament
Medal of Honor: Allied Assault
Overwatch
Fallout 3
Return to Castle Wolfenstein: Enemy Territory
F.E.A.R. Combat
Borderlands 2
Duke Nukem 3D
Descent 3
Descent II
Battlefield serisi
Return of the Obra Dinn
What Remains of Edith Finch
DUSK
F.E.A.R.
Tribes 2