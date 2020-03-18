OnePlus Değişime Gidiyor, İşte Yeni Logo Son altı yıldır, OnePlus sektörde aynı logo, aynı kırmızı/beyaz renk şeması, aynı yazı tipleriyle var oldu. Şirketin CEO'su Pete Lau, markanın değişime

Son altı yıldır, OnePlus sektörde aynı logo, aynı kırmızı/beyaz renk şeması, aynı yazı tipleriyle var oldu. Şirketin CEO'su Pete Lau, markanın değişime gittiğini açıkladı. Yeni logo henüz resmi olarak duyurulmadı ancak söylentiler hızla yayılıyor. OnePlus topluluk forumlarındaki bir gönderide Lau, şirketin Mart ayında marka görsel kimliğini değiştireceğini açıkladı. Gönderiye göre topluluk üyeleri bu bilgiyi OnePlus çalışanları ile aynı zamanda öğrendi. Neden şirket çalışanları ile topluluk üyelerinin bu bilgiyi aynı zamanda öğrendiği sorusuna Lau, topluluk üyelerinin de "ailenin" bir parçası olduğu ve aynı zamanda bu değişim hakkında bilgi sahibi olmayı hak ettikleri cevabını verdi.



Yeni Logo Siya Beyaz mı Olacak?



Yapılan açıklamada OnePlus'ın markasının nasıl değişeceğine dair herhangi bir açıklama veya örnek verilmedi. Bununla birlikte, bu marka değişikliğinin öneminin altı çizildi. Sosyal medyada yeni logo ile ilgili çok sayıda söylenti çıktı.



Söylentiler yeni logonun, siyah beyaz olacağı yönünde. Ancak eski logoya göre, yeni logonun siyah beyaz olmasının mümkün olmadığını düşünenler de var. Önümüzdeki günlerde paylaşılması beklenen yeni marka çalışması bakalım nasıl olacak?