Android 12 tabanlı OxygenOS 12 güncellemesi, OnePlus 8, OnePlus 8 Pro ve OnePlus 8T için yayınlanıyor. Sadece birkaç gün önce şirket, OnePlus 9R akıllı telefon için aynı yazılım güncellemesini yayınladı ve kullanıcıların kararlı sürümü sunmadan önce en son özelliklerden bazılarını test etmelerine izin verdi.

Yeni beta güncellemesi, Karanlık modun geliştirilmiş bir sürümünü getiriyor. Artık kullanıcılara daha kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmak için üç ayarlanabilir seviyeyi destekliyor. Şirket ayrıca Bluetooth kulaklık tek tıklama ayarlı yeni bir Kulaklık Kontrol Kartı ekledi.

Kartlar için yeni stil seçenekleri de var ve artık Uygulamalar, Ayarlar, Medya Verileri ve daha fazlası gibi farklı şeyleri aramanızı kolaylaştıracak.

OnePlus, Android 12 Tabanlı OxygenOS 12'nin Beta Güncellemesini Yayınlıyor

Galeri uygulaması ayrıca iki parmakla kıstırma hareketiyle farklı düzenler arasında geçiş yapmanıza olanak tanır ve bu da resimlere daha iyi bir bakış sunmaya yardımcı olur. Güncelleme ayrıca Canvas AOD bölümüne yeni çizgi ve renk stilleri ekleyecek. Artık aynı bölümde birden fazla fırça ve vuruşun yanı sıra renk ayarı desteği de fark edeceksiniz. OnePlus, güncellemenin yazılım algoritmasını optimize ettiğini ve farklı figürlerin özelliklerini ve ten rengini daha iyi tanımlamak için yüz tanımayı iyileştirdiğini söylüyor.

Work Life Balance 2.0 özelliği artık OnePlus 8, OnePlus 8T ve OnePlus 8 Pro kullanıcıları için de mevcut olacak.

Artık belirli konumlara, Wi-Fi ağına ve zamana göre İş veya Yaşam moduna otomatik olarak geçebilir. Ayrıca özelleştirilmiş Uygulama bildirim profilleri de getiriyor.

OnePlus, bu güncellemeyi indirmeyi seçerseniz, üçüncü taraf uygulamalardan bazılarının en son Android sürümüne uyarlanmadıkları için düzgün çalışmayabileceğini unutmayın. Bu bir beta güncellemesi olduğundan, büyük olasılıkla hatalar veya başka sorunlarla karşılaşacaksınız, bu nedenle kullanıcılar bu güncellemeyi riski kendilerine ait olmak üzere indirebilirler.

Güncellemeyi indirebilmek için telefonda en az 3 GB depolama alanına ve yüzde 30 pil seviyesine ihtiyacınız var.

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