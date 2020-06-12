OnePlus, Android 11 Beta Güncellemesini Alacak Telefonları Duyurdu
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OnePlus, Android 11 Beta Güncellemesini Alacak Telefonları Duyurdu

Android 11 beta ilk olarak Pixel telefon kullanıcıları için indirilmeye açıldı. Xiaomi ve POCO'nun ardından OnePlus da Android 11 beta güncellemesini alacak cihazları açıkladı.

OnePlus, Android 11 Beta Güncellemesini Alacak Telefonları Duyurdu
12.06.2020 12:49 | Son Güncelleme: 12.06.2020 12:53

Android 11 beta ilk olarak Pixel telefon kullanıcıları için indirilmeye açıldı. Xiaomi ve POCO'nun ardından OnePlus da Android 11 beta güncellemesini alacak cihazları açıkladı. Desteklenen OnePlus telefonlar için Android 11 beta indirme linki de paylaşıldı.

Android 11 Beta Alacak OnePlus Telefonlar

OnePlus, Android 11 beta güncellemesini ilk olarak amiral gemisi akıllı telefonları OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro'ya vereceğini duyurdu. Android 11 beta indirme linklerini de paylaşan üretici, yazılımın henüz kusursuz çalışmadığına dair uyarıda bulundu. Şirketin açıklamasına göre, yüz kilidi açma, OK google ve görüntülü görüşme kullanılamıyor. Android 11 beta özelliklerini deneyimledikten sonra Android 10'a geri dönmek isteyen kullanıcılar için de Android 10 indirme linki paylaşıldı.

We are super excited to announce we have been working closely with Google to give OnePlus 8 Series users early access to Android 11 Beta as part of the Developer Preview Program. Learn more: https://t.co/1G3yDvlU8m pic.twitter.com/mDBoO8Dapy

— OnePlus (@oneplus) June 12, 2020

Android 11 Beta Yenilikleri

Android 11'in en önemli özelliklerinden biri, ekranda diğer uygulamaların üstünde çıkan ve istenilen zamanda mesajllaşma ekranına geçişi sağlayan Facebook sohbet balonlarına benzer baloncuklar. Android 11 ayrıca Hızlı Ayarlar (ekran aşağı kaydırıldığında görülen panel) menüsüne bir medya kontrolleri widget'ı ve Ana ekranın alt bölümüne uygulama önerileri ekliyor. Android 11 beta ile gelen yeniliklere buradan göz atabilirsiniz.

New ways to prioritize people, control devices, and set privacy permissions. Learn what's included with #Android11: https://t.co/kHENmqUk55 pic.twitter.com/5RTxy7tGg8

— Android (@Android) June 10, 2020

Available today: @Android 11 Beta → https://t.co/f5EGxhUDBr

?? New ways to make communicating easier

?? New ways to control connected devices

?? New privacy controls #Android11 pic.twitter.com/wWe2ZVaKcO

— Google (@Google) June 10, 2020

Kaynak: Tamindir

Manşet

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