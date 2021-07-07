OnePlus 9 ve 9 Pro Modelleri Kıyaslama Uygulamasından Uzaklaştırıldı
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OnePlus 9 ve 9 Pro Modelleri Kıyaslama Uygulamasından Uzaklaştırıldı

OnePlus 9 ve 9 Pro Modelleri Kıyaslama Uygulamasından Uzaklaştırıldı
Turkmmo - Haberler | Gamegar

Akıllı telefon üreticileri, çeşitli müşteri tabanlarını sunduklarını, rekabet için bazen olduğundan çok daha iyi göstermeye çalışıyor.

Akıllı telefon üreticileri, çeşitli müşteri tabanlarını sunduklarını, rekabet için bazen olduğundan çok daha iyi göstermeye çalışıyor. OnePlus 9 ve 9 Pro modelleri ise onlardan biri oldu.

Bu, rakip bir akıllı telefonun bir özelliğiyle alay etmeyi veya onun eksikliğini veya OnePlus'ın durumunda, kıyaslamaları manipüle etmeyi içerecektir. Son analize göre hem OnePlus 9 hem de OnePlus 9 Pro hile yaparken yakalandı ve bunun sonucunda Geekbench'ten yasaklandı.

Anandtech, akıllı telefonun Pro versiyonunun Speedometer 2.0 adlı tarayıcı tabanlı bir kıyaslama yaptığında, aynı Snapdragon 888'e sahip amiral gemilerine kıyasla daha düşük olan 61,5'lik bir puan elde etti. Varılan sonuç, Cortex-X1 çekirdeğinin olmadığıydı.

Bunun yerine, yük üç Cortex-A78 çekirdeği tarafından işlendi. Kıyaslamayı üçüncü kez çalıştırırken, Cortex-A55 çekirdekleri vurgulandı ve bu da 16.8'lik korkunç bir puanla sonuçlandı.

Bu garip davranışı doğrulamak için Anandtech, başka bir tarayıcı olan Vivaldi'yi kurdu ve daha fazla test yaptı. Snapdragon 888'in tam potansiyeliyle vurgulandığı tek zaman, uygulamanın ilk kurulduğu .

Diğer durumlarda, OnePlus 9 Pro'daki yonga seti düzgün bir şekilde kullanılıyordu, ancak belirli uygulamalar kullanılırken. Diğer zamanlarda, Snapchat, Instagram ve diğerleri gibi sosyal medya uygulamalarını kullanırken Snapdragon 888 sınırlıydı.

Anandtech, aşağıdaki videolarda sonuçlarının kanıtını sunarken, OnePlus'ın gereksiz pil tüketimini önlemek için muhtemelen bunu yapıyor olabileceğini de belirtti.

Kaynak: Turkmmo

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