OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro'nun Kamera Özellikleri Sızdırıldı
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Teknoloji

OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro'nun Kamera Özellikleri Sızdırıldı

OnePlus 8 serisinin tanıtılmasına bir hafta kaldı. Şimdiye kadar OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro'nun render görsellerinden tasarımlarını öğrendik, teknik özellikleri ve aksesuarları da sızdırıldı.

08.04.2020 13:51 | Son Güncelleme: 08.04.2020 13:51
OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro'nun Kamera Özellikleri Sızdırıldı

OnePlus 8 serisinin tanıtılmasına bir hafta kaldı. Şimdiye kadar OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro'nun render görsellerinden tasarımlarını öğrendik, teknik özellikleri ve aksesuarları da sızdırıldı. Şimdi de OnePlus 8 kamera özellikleri belli oldu. WinFuture'dan güvenilir gazeteci Roland Quandt, OnePlus 8 serisinin kamerasını merak edenler için detaylı bir paylaşımda bulundu.

OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro (OnePlus Z muhtemelen sonra tanıtılacak) 14 Nisan'da resmi olarak tanıtılacak ve OnePlus 8 hakkında her şeyi (tasarımı, özellikleri, fiyatı, çıkış tarihi) öğreneceğiz. Cihazın teknik özelliklerinin bir kısmı OnePlus tarafından açıklanmış/doğrulanmıştı. OnePlus 8 özelliklerinin ardından tasarımını yansıtan render'lar paylaşıldı. Geçtiğimiz gün de ekran koruyucu, kablosuz şarj pedi, kılıfı içine OnePlus 8 aksesuarlarını gördük. Aradan fazla geçmedi ki, bir sızıntı daha gerçekleşti. Yeni sızıntı, OnePlus 8 kamerası nasıl olacak? sorusunu yanıtlıyor.

Quandt, düz OnePlus 8'in 90Hz yenileme hızına sahip 6.55 inç FHD+ (2400x1080) OLEd ekranla, OnePlus 8 Pro'nun 120Hz yenileme hızına sahip 6.78 inç QHD+ (3168x1440) OLED ekranla geleceğini söylüyor. Düz OnePlus 8, herhangi bir IP derecelendirmesine sahip olmayacak. Pro modelinin IP68 su ve toza dayanıklı gövdeyle gelmesi bekleniyor.

OnePlus 8 Pro Kamera Özellikleri

Kamera noktasında, OnePlus 8 Pro'nun kamera sistemi 48MP IMX689 ana, 48MP IMX586 ultra geniş, 3x hibrit zoom yapabilen telefoto kamera ve renk filtresi kameradan oluşacak. OnePlus, Snapdragon 865 işlemci tarafından desteklenmesine rağmen 8K video kaydına destek vermeyecek. Bunun yerine şirketin HDR (tek seferde üç 4K kareyi birleştirme) sunarak 4K videoyu geliştirmeye ve EIS ve OIS'i birleştirerek 4K sabitlemeyi geliştirmeye odaklandığı söyleniyor. Pro modelin üç mikrofon kullanması nedeniyle ses yakınlaştırma işlevini desteklemesini bekleniyor. Renk filtresi kamerasının sanatsal aydınlatma efektleri ve filtreleriyle eşsiz bir stil sunması bekleniyor. Pro model için bahsedilen diğer dikkat çekici kamera detayları, ultra geniş kamera ile makro modu, kaydedilen videolarda titremeyi önlemek için bir titreşim sensörü ve gece modu. Düz modelde son iki özelliğin olması bekleniyor.

OnePlus 8 Kamera Özellikleri

Düz OnePlus 8, 48MP IMX586 ana kamera, 16MP ultra geniş sensör ve 2MP makro kameradan oluşan kamera kurulumu ile geliyor. Telefoto zoom, yeni IMX689 ana kamera, 48MP ultra geniş sensör bu modelde olmayacak. OnePlus 8 serisinin ayrıca sinema formatı video kayıt seçeneği, daha iyi Pro mod ve evcil hayvan odaklı kayıt modu sunması bekleniyor. Her iki telefon da hafif diyafram farklılıkları olsa da aynı 16MP selfie kamerayı paylaşacak.

OnePlus 8 ve 8 Pro Özellikleri

OnePlus, daha önce LPDDR5 RAM'in seriye geldiğini söylemişti ancak WinFuture sadece Pro modelin daha hızlı RAM standardını alacağını iddia ediyor. Düz modelin belleği LPDDR4X olacak. Her iki telefon da 128GB veya 256GB UFS 3.0 depolama alanı (genişletilemez) ile gelecek.

Daha önce OnePlus 8 Pro'nun kablosuz şarj ve ters kablosuz şarj destekleyen 4510 mAh bataryadan güç alacağını duymuştuk. Standart OnePlus telefonun da kablosuz şarj desteklemeyen 4300 mAh batarya ile geleceği söylenmişti. Her iki modelin de yüzde 50 şarj düzeyine ulaşması hemen hemen aynı sürede olacak.

OnePlus 8 Fiyatı

Görünen o ki, OnePlus 8 serisi hakkında tek bilmediğimiz detay fiyatlandırma. Tanıtımdan bir hafta sonra satışa sunulacağı, fiyatlarının 1000 doları aşmayacağı ancak önceki modellerden çok daha pahalı bir fiyatla gelmeleri bekleniyor.

The #OnePlus8Series is coming. April 14.

— OnePlus (@oneplus) March 30, 2020

Kaynak: Tamindir

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