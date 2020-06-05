OnePlus 8 Pro DxOMark Puanı ile Şaşırttı: iPhone 11 Pro Max'i Geçti OnePlus 8 Pro, DxOMark puanı belli oldu. OnePlus 8 Pro, DxOMark'tan aldığı puan ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Gelin hep beraber OnePlus 8 Pro DxOMark puanı ve kameralarının özelliklerine yakından bakalım.

OnePlus 8 Pro, DxOMark puanı belli oldu. OnePlus 8 Pro, DxOMark'tan aldığı puan ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Gelin hep beraber OnePlus 8 Pro DxOMark puanı ve kameralarının özelliklerine yakından bakalım.

OnePlus 8 Pro, DxOMark Puanı Açıklandı

Akıllı telefonların kameralarını inceleyen DxOMark, OnePlus 8 Pro'nun kamera sensörlerini mercek altına aldı. OnePlus 8 Pro, DxOMark'tan toplamda 119 puan alarak 10. sıraya yerleşti. Fotoğraf tarafında OnePlus 8 Pro, 126 puan alırken video tarafında ise 103 puan aldı.

OnePlus 8 Pro, DxoMark'tan aldığı 119 puan ile iPhone 11 Pro Max ve Samsung Galaxy S20+ modellerini geçti. Galaxy S20+, 118 puan ile OnePlus 8 Pro'nun hemen altında kendine yer bulurken, iPhone 11 Pro Max 117 puan ile S20+'ın altına konumlandı. Listenin en başında 128 puan ile Huawei P40 Pro bulunuyor.

OnePlus 8 Pro'nun arka tarafında toplamda 4 adet kamera sensörü yer alıyor. Bu kamera sensörleri sırası ile şu şekilde: 48MP ana + 48MP ekstra geniş açı + 8MP telefoto + 5MP Color Filter Lens. Cihazın ön tarafına baktığımızda ise bizleri 16MP çözünürlüğünde kamera sensörü karşılamakta.

Sizler OnePlus 8 Pro'nun DxOMark'tan aldığı puan hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!