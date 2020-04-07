OnePlus 8 Aksesuarları Sızdırıldı
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Teknoloji

OnePlus 8 Aksesuarları Sızdırıldı

OnePlus 8 serisinden OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro, 14 Nisan'da online düzenlenecek etkinlikte tanıtılacak. OnePlus 8 tanıtımına az zaman kala aksesuarları sızdırıldı.

07.04.2020 16:51 | Son Güncelleme: 07.04.2020 16:51
OnePlus 8 Aksesuarları Sızdırıldı

OnePlus 8 serisinden OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro, 14 Nisan'da online düzenlenecek etkinlikte tanıtılacak. OnePlus 8 tanıtımına az zaman kala aksesuarları sızdırıldı.

OnePlus, 2020 amiral gemisi akıllı telefonlarını tanıtmaya hazırlanıyor. Nisan ayı başında OnePlus 8'in bazı özellikleri şirket tarafından açıklanmış, ardından OnePlus 8 Pro renklerini görmüştük. Haftaya online olarak gerçekleşecek lansman öncesinde OnePlus 8 aksesuarları internete sızdırıldı. Güvenilir leakster Evan Blass, telefonun ekran koruyucusunu, şeffaf kılıfını ve kablosuz şarj pedini paylaştı.

Three new posts up at Patreon:

OnePlus 8 series wireless charging dock [https://t.co/0L8eqM78h9]

OnePlus 8 series screen protector [https://t.co/zZ2ManHB9K]

OnePlus 8 series transparent bumper case [https://t.co/RL0jisRAHa] pic.twitter.com/28kFGQg5uQ

— Evan Blass (@evleaks) April 7, 2020

Yeşil ve gradyan renkleriyle karşımıza çıkan OnePlus 8'i kablosuz şarj edecek pedin OnePlus Warp Charge 30 Wireless Charger adını taşıyacağı söyleniyor. Kablosuz şarj dock'u ön tarafında LED şarj göstergesine ve sıcaklığı kontrol altında tutmak için bir fana sahip olacak. Böylece OnePlus telefon daha yüksek hızlarda kablosuz şarj olabilecek. Önceki sızıntılara göre, OnePlus 8 ve 8 Pro 30W'a kadar şarjı destekleyecek ancak kablosuz şarj özelliği Pro sürüme özel olacak.

OnePlus 8

OnePlus 8 Pro

Ekran

6.55" OLED FHD+ (2400x1080p) 90Hz Fluid Display

6.78" Kavisli OLED QHD+ (3120x1440p) 120Hz Fluid Display

Boyutlar

160.2 x 72.9 x 8.1 mm

165.3 x 74.4 x 8.8 mm

Suya Dayanıklılık

IP53

IP68

İşlemci

Snapdragon 865 + X55 5G modem

Snapdragon 865 + X55 5G modem

Hafıza ve Bellek

8GB + 128GB

8GB + 256GB

8GB + 128GB

8GB + 256GB

12GB + 256GB

Kamera

48MP ana, 1/1.6 diyafram

16MP ultra geniş, f/2.2

2MP makro sensör

16MP selfie kamera

48MP ana, 1/1.7 diyafram

48MP ultra geniş, f/2.2

8MP telefoto f/2.4 (3x optik ve 5x'e kadar kayıpsız hibrit zoom)

5MP renk filtresi sensörü (arkada)

32MP selfie kamera + ToF sensörü (önde)

Batarya

4300 mAh, 60 dakikada 30W şarj

4510 mAh, 35 dakikada 50W şarj, 30W kablosuz şarj

Kaynak: Tamindir

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