OnePlus 7T Yüksek Hızlı HDR Ekranı 599 Dolara Sunuyor

29.09.2019 03:10

OnePlus 7T 90 Hz Ekranı 600 Doların Altına Getiriyor

OnePlus 7T sadece basit bir yükseltme içermiyor. Harika bir ekran sunuyor.



En son söyleyeceğimizi en başta söyleyelim, OnePlus 7 Pro'dan çok daha iyi bir telefon. OnePlus fanlarının en gelişmiş yonga setine sahip modelleri için bir yıl beklemelerine gerek yok. 2016 yılından beri şirket diğer akıllı telefon üreticilerinden farklı olarak her altı ayda bir yeni amiral gemisi duyurmaya başladı.



OnePlus 3T'den başlayarak şirket bir çeşit yükseltme işareti olarak "T" serisine bir yeni ürün ekledi. Daha sonra OnePlus 7 ve arkasından gelen OnePlus 7 Pro.



Aslına bakarsanız isimlendirme sıraları artık daha kafa karıştırıcı bir hale geldi. Zira Pro sürümü henüz yok. İlginç bir şekilde şimdi OnePlus 7T ile bir önceki Pro serisinin özelliklerini de satın almış oluyorsunuz.



Belki şirket daha önce yaptığı gibi Ekim ayında OnePlus 7T Pro şeklinde bir model daha sürebilir. Söylentiler de yok değil.



Yine de OnePlus 7T 8GB RAM 128GB UFS 3.0 depolama alnı ile sadece 599 Dolara mal oluyor. Bu haliyle bir önceki modelle aynı fiyata daha iyi özellikler satın alınacak.



Ancak burada en dikkat çeken özellik ise 6.55 inçlik 2.400x 1.080 piksel çözünürlükte ve 90 Hz yenileme hızına sahip HDR10+ destekli bir ekran ile geliyor olması.



Açıkcası bu fiyata alabileceğiniz en iyi akıllı telefon ekranı!

OnePlus ayrıca göz yorgunluğunu azlatmak için bu ekran ile ortaya konan mavi ışık miktarını da azalttı. 7T aynı zamanda üçlü bir kamera setine de sahip. 48MP ana sensör, 12MP telefoto, 16MP ultra geniş sensöre 5 MP selfi kamerası eşlik ediyor.



Şekil olarak telefonun arka tarafında bir daire içerisine yerleştirilmiş bir tasarımı var.



Üçlü kamera seti son dönem amiral gemisi akıllı telefonlarda neredeyse standart hale geldi. Ancak 600 dolarlık bir fiyat etiketinin altında bir ilk olabilir. bir objeye 2.cm'ye kadar yaklaşarak çekim yapabileceğiniz bir SUPER MAKRO MODU'da var.



Neredeyse bir mikroskop deneyimi sunuyor.



Gelelim mobil işlemci tarafına, OnePlus 7T Snapdragon 855+, ki bu model 855'e göre daha yüksek bir saat hızında çalışıyor. Buna geliştirilmiş bir grafik işlemcide eşlik ediyor. Oyun performansı her zamankinde daha iyi olacaktır. 3.800 mAh'lik bir batarya aslında etkileyici bir değer. Yeni Warp Charge 30T ile bir saat içinde şarj edilebilir.



OnePlus 7T aynı zamanda Android 10 ile birlikte şirketin sunduğu ilk telefonlardan biri olma özelliğine sahip. Teknik olarak şirketin Oxygen OS'u Google'n en son platformu üzerinde kullanılıyor.



Son cümle, OnePlus 7T kesinlikle sadece basit bir yükseltme değil. Güçlü bir android akıllı telefon arayanlar 1000 doların altında bir model bulamazlarken, OnePlus 7T kesinlikle bu işi 599 dolara hallediyor.

Kaynak: Teknotalk.com