OnePlus 7T Muhtemelen Böyle Görünecek, Özellikleri Nasıl?

28.08.2019 03:05

OnePlus 7T Muhtemelen Böyle Görünecek! Yeni Görseller Ortaya Çıkmaya Başladı

OnePlus bütçe dostu akıllı telefonlarını giderek geliştirdi ve amiral gemilerinin sonuna eklediği "T" harfi ile özdeşleştirdi. Genellikle en iyi ve gelişmiş modelleri için bunu kullanıyor.



En yeni söylentilere göre, OnePlus 7T'nin üçlü arka kamera seti olacak. Şimdi bunun nasıl bir şeye benzediğini yada benzeyeceğini daha iyi görüyoruz.



Evan Blass geçen hafta üçlü kamera seti ile ilgili bir görüntü ve konfigürasyon bilgisi paylaşmıştı. Dairesel bir kamera seti ilginç görünüyordu. Şimdi ise Pricebaba bize cihazın her tarafını gösteriyor.



Söz konusu görüntülere göre, OnePlus 7T ön tarafında bir su damlası çentiğine (OnePlus 7 de olduğu gibi) sahip ancak esas değişim arka tarafta ve üç yuvarlak içinde yan yana dizildiği bir kamera sistemi olacak. Telefonun tasarımı bir OnePlus klasiği şık bir tasarıma ve şirketin logosu ile süslenmiş.



Gerçek tasarımın farklı olabileceği ihtimalini de göz önünde bulunduralım. Yine de şirketin gerçek amiral gemisi pozisyonunda olan OnePlus 7 Pro modelinden ne derece geliştirildiğini ve farklı bir tasarımda olduğunu görmek için biraz daha sabırlı olmakta fayda var.



Teknik özelliklere gelince; OnLeaks/ Pricebaba, OnePlus 7T'nin Qualcomm'un en yeni Snapdragon 855+ işlemcisi, 8GB RAM ve 256GB'a kadar depolama kapasitesine sahip olduğunu iddia ediyor.



Android Central, OnePlus 7T ve 7T Pro'nun ABD'de ve Avrupa'da 10 Ekim'de piyasaya sürülmesinin ardından 26 Eylül'de Hindistan'da başlatılabileceğini söylüyor.



OnePlus bencede amiral gemisi telefonları gayet makul bütçeler ile tüketiciyle buluşturmaya çalışıyor. Türkiye'de de giderek artan kullanıcısı var.



Mashable

Kaynak: Teknotalk.com