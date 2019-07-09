OnePlus 7 Pro, Rastgele Kapanma Sorunuyla Karşı Karşıya

OnePlus'ın amiral gemisi OnePlus 7 Pro, ilginç bir sorunla karşı karşıya. Cihazı kullanan bazı kullanıcılardan gelen raporlara göre telefon, kendi kendine kapanıyor. Sorun çok yaygın bir şekilde yaşanmasa da etkilenen kullanıcıların sayısı, sorunu çözmenin önemli olduğunu söylemeye yetiyor.

OnePlus forumlarında hatayla ilgili açılmış en büyük konu başlığına 100'den fazla yanıt geldi. Bunlardan bazılarında konuyla ilgili hata raporları da mevcut. Sorundan etkilenen insanlar, cihazlarının aniden kapandığını fark ettikten sonra normal yöntemlerle açmaya çalışsalar da açamıyorlar. Telefonun yeniden açılabilmesi için telefonu hızlı açma moduna sokmak gerekiyor. Hızlı açış moduna geçmek için ses açma tuşu ve güç tuşuna aynı anda basılı tutmanız gerekiyor ve bunları yaptıktan sonra başarılı bir şekilde telefonu açabiliyorsunuz.

Destek birimlerine konuyla ilgili mesaj atan kullanıcılar, destek birimlerinin kendilerine durumun farkında olduklarını ve düzeltmek için çalıştıklarını söylediklerini belirtti. Bununla beraber telefonu hızlı başlatma moduna sokup bir kere yeniden başlatmış kişilerin bazılarında sorunun neredeyse çözüldüğü de belirtiliyor.