OnePlus 7 Pro'nun DxOMark Puanının Yayınlanmamış Bir Yazılımla Ölçüldüğü Ortaya Çıktı

OnePlus 7 Pro, bu yılın en dikkat çeken telefonlarından biri ve sahip olduğu özelliklerle akıllı telefon piyasasında dengeleri değiştirme potansiyeline sahip. Telefon, muhteşem bir ekrana, üst düzey özelliklere, harika bir yazılıma ve üçlü arka kamerayla karşımıza çıkıyor.

OnePlus 7 Pro, ilk çıktığı andan itibaren özellikleriyle 'amiral gemisi katili' olarak nitelendirilmiş ve cihazın en çok konuşulan özelliği kamera performansı olmuştu. Şu anda OnePlus 7 Pro, DxOMark sitesinde akıllı telefon kameralarında 4. sırada bulunuyor fakat kullanıcılar, telefonun kamerasının bu kadar iyi bir puanı hak etmediğini söylüyorlar.

Peki kamera performansı bakımından bu kadar yüksek puan alan bir telefon gerçekte neden bu puanların hakkını veremiyor? Android Authority, OnePlus'ın fabrikasına giderek bu konuyu araştırdı ve DxOMark'ın OnePlus 7 Pro'da henüz piyasaya sürülmemiş bir yazılım sürümünü kullanıldığını öğrendi.

Android Authority'nin turu, OnePlus'ın kamera performansını test ettiği fotoğraf test laboratuvarını da gösterdi. Bu laboratuvar, OnePlus'ın kamera performansını oldukça yukarılara çekmeyi hedeflediğini gösteriyor.