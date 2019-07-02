OnePlus 7 Pro Kullanıcıları Garip ve Anlamsız Bildirimler Almaya Başladı

Son zamanlarda OnePlus 7 Pro kullanıcılarından gelen bazı haberlere göre telefon anlamsız bildirimler alıyor. Bildirimler anlamsız olduğundan ve herhangi bir şey belirtmediğinden ötürü kullanıcılarda heyecan oluşturuyor. Birçok OnePlus 7 Pro kullanıcısı, bazen Çince bazen de İngilizce olan bu garip yazılı mesajları alırken mesajlar, sanki klavyeye yanlışlıkla basılmış gibi bir içeriğe sahip.

OnePlus, olaya açıklık getirmek için resmî sitesinde bir bildiri yayınladı. Şirket, "OxygenOS takımı gelecek Android Q sistemi güncellemesi için bazı testler yapıyorlar. Test sırasındaki bazı hatalardan ötürü yanlışlıkla bazı OnePlus 7 Pro OxygenOS kullanıcılarına garip bildirimler gönderdik. Beklenmeyen bu bildirimlere maruz kalan kullanıcılardan özür dileriz" açıklamasını yaptı.

Bu bildirim hatasından yalnızca OxygenOS kullanıcılarının etkilendiğini belirtelim. OxygenOS, yalnızca Çin dışındaki OnePlus kullanıcılarında bulunuyor. Çin'de ise şirket telefonlarında HydrogenOS kullanıyor. Şirket'in açıklamasına göre OxygenOS, yeni bir sürüm veya güncelleme üzerine çalışıyor. Eğer siz de bu telefona sahipseniz ve bu tür bir bildirim aldıysanız, endişelenmenizi gerektirecek bir durum yok, bildirimi yok saymanız yeterli olacaktır.