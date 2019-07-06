OnePlus 7 Pro 5G İçin Kamerayı Daha da İyi Yapan Bir Güncelleme Yayınlandı

OnePlus 7 Pro 5G günümüzün en güçlü ve en ilgi çeken akıllı telefonlarından biri. Tabii neredeyse her teknolojik üründe olduğu gibi OnePlus 7 Pro 5G de tamamiyle hatasız çıkmadı. OnePlus şirketi de akıllı telefonlarında kullandığı Android bazlı işletim sistemi OxygenOS için bu hataları giderecek bir güncelleme yayınladı. Güncelleme yalnızca hataları gidermiyor, aynı zamanda Haziran 2019 güvenlik yaması ve çeşitli iyileştirmeler de barındırıyor.

Yukarıda bahsettiğimiz iyileştirmeler arasında dikkat çeken hususlardan biri dokunmatik. Yeni güncellemeyle birlikte telefonun dokunmatik hassasiyeti optimize ediliyor. Aynı zamanda kamera yazılımında da birçok iyileştirmeye gidilen güncellemeyle ilgili tüm notları aşağıda bulabilirsiniz.

Sistem

Ekranın dokunmatik hassasiyeti optimize edildi.



Bir video oynatılırken ki manuel parlaklık ayarı optimize edildi.



Haziran 2019 Android güvenlik yaması eklendi.



Genel hata düzeltmeleri ve iyileştirmeler yapıldı.

Telefon

Ses kalitesi iyileştirildi.

Kamera

Kontrast ve renk performansı iyileştirildi.



Üçlü kameranın beyaz denge tutarlılığı iyileştirildi.



Ses odaklanması sağlamlaştırıldı.



Ultra geniş açının kontrast ve renk saturasyonu iyileştirildi.



Ultra geniş açıyla düşük ışıkta çekilen fotoğrafların kumlanması azaltıldı.



Gece modunda çekilen fotoğrafların netliği ve renkleri iyileştirildi.



Gece modunda çok düşük ışıklarda çekilen fotoğrafların netliği ve parlaklığı iyileştirildi.



Düşük ışıklı fotoğraflarda oluşan yeşilimsi ton sorunu giderildi.



HDR özelliğiyle çekilen fotoğraflarda oluşan kumlanma sorunu giderildi.

OnePlus 7 Pro 5G modeli için yayınlanan güncellemenin notları bu kadar. Eğer güncelleme telefonunuza otomatik olarak indirilmediyse, Ayarlar > Sistem > Sistem Güncellemeleri kısmından kendiniz indirebilirsiniz.