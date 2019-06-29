OnePlus 7 İçin OxygenOS 9.5.6 Güncellemesi Yayınlandı

Bu ay içerisinde üç farklı OxygenOS güncellemesi alan OnePlus 7 için OxygenOS 9.5.6 güncellemesi yayınlandı. Yeni sürüm, fotoğraf ve ses kalitesinde iyileştirmelerle birlikte Haziran 2019 güvenlik yamasını kullanıcılara sunuyor.

Güncellemenin OnePlus tarafından açıklanan detayları ise şu şekilde:

Sistem





Haziran 2019 Android güvenlik yaması



Otomatik parlaklığın hassasiyeti optimize edildi



Hata düzeltmeleri ve iyileştirmeler







Telefon





Geliştirilmiş ses kalitesi







Kamera





Geliştirilmiş fotoğraf kalitesi





Ses ve fotoğraf bakımından ne tür geliştirmeler yapıldığını açıklamayan OnePlus, güncellemeyi şu an için sınırlı sayıda kullanıcının kullanımına sundu. Güncellemenin birkaç gün içerisinde ise tüm OnePlus kullanıcılarına dağıtılması bekleniyor.

Eğer bir OnePlus 7 kullanıcısıysanız ve güncelleme size ulaştıysa, karşılaştığınız sorunları OnePlus forumu üzerinden geliştiricilere bildirebilirsiniz.