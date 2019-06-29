OnePlus 7 İçin OxygenOS 9.5.6 Güncellemesi Yayınlandı
Haziran 2019 güvenlik yamasıyla birlikte gelen yeni sürüm, küçük ama önemli geliştirmeler içeriyor.
Bu ay içerisinde üç farklı OxygenOS güncellemesi alan OnePlus 7 için OxygenOS 9.5.6 güncellemesi yayınlandı. Yeni sürüm, fotoğraf ve ses kalitesinde iyileştirmelerle birlikte Haziran 2019 güvenlik yamasını kullanıcılara sunuyor.
Güncellemenin OnePlus tarafından açıklanan detayları ise şu şekilde:
Sistem
Haziran 2019 Android güvenlik yaması
Otomatik parlaklığın hassasiyeti optimize edildi
Hata düzeltmeleri ve iyileştirmeler
Telefon
Geliştirilmiş ses kalitesi
Kamera
Geliştirilmiş fotoğraf kalitesi
Ses ve fotoğraf bakımından ne tür geliştirmeler yapıldığını açıklamayan OnePlus, güncellemeyi şu an için sınırlı sayıda kullanıcının kullanımına sundu. Güncellemenin birkaç gün içerisinde ise tüm OnePlus kullanıcılarına dağıtılması bekleniyor.
Eğer bir OnePlus 7 kullanıcısıysanız ve güncelleme size ulaştıysa, karşılaştığınız sorunları OnePlus forumu üzerinden geliştiricilere bildirebilirsiniz.