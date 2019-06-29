OnePlus 7 İçin OxygenOS 9.5.6 Güncellemesi Yayınlandı

OnePlus 7 İçin OxygenOS 9.5.6 Güncellemesi Yayınlandı

Haziran 2019 güvenlik yamasıyla birlikte gelen yeni sürüm, küçük ama önemli geliştirmeler içeriyor.

OnePlus 7 İçin OxygenOS 9.5.6 Güncellemesi Yayınlandı

Bu ay içerisinde üç farklı OxygenOS güncellemesi alan OnePlus 7 için OxygenOS 9.5.6 güncellemesi yayınlandı. Yeni sürüm, fotoğraf ve ses kalitesinde iyileştirmelerle birlikte Haziran 2019 güvenlik yamasını kullanıcılara sunuyor.

Güncellemenin OnePlus tarafından açıklanan detayları ise şu şekilde:

Sistem

Haziran 2019 Android güvenlik yaması

Otomatik parlaklığın hassasiyeti optimize edildi

Hata düzeltmeleri ve iyileştirmeler


Telefon

Geliştirilmiş ses kalitesi


Kamera

Geliştirilmiş fotoğraf kalitesi

Ses ve fotoğraf bakımından ne tür geliştirmeler yapıldığını açıklamayan OnePlus, güncellemeyi şu an için sınırlı sayıda kullanıcının kullanımına sundu. Güncellemenin birkaç gün içerisinde ise tüm OnePlus kullanıcılarına dağıtılması bekleniyor.

Eğer bir OnePlus 7 kullanıcısıysanız ve güncelleme size ulaştıysa, karşılaştığınız sorunları OnePlus forumu üzerinden geliştiricilere bildirebilirsiniz.

Kaynak: WebTekno

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