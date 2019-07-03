OnePlus 6 ve 6T, Ekran Kaydetme Özelliğine Kavuştu

Çinli akıllı telefon üreticisi OnePlus, haziran ayında OxygenOS'un OnePlus 7 Pro'da bulunan bazı özelliklerini OnePlus 6T ve diğer iki OnePlus cihazlarına getireceğini söylemişti. OnePlus, söz verdiği üzere OxygenOS'un yeni kararlı sürümlerini OnePlus 6 ve OnePlus 6T için yayınladı.

OnePlus 6'ya gelen OxygenOS 9.0.7 ve OnePlus 6T'ye gelen OxygenOS 9.0.15 güncellemesiyle birlikte cihazlar hem haziran ayı güvenlik yamasını hem de ekran kaydı özelliği edindi. Güncelleme notlarında geliştirilmiş ekran döndürmenin eklendiği de belirtildi. OnePlus, güncellemenin şu anda az sayıda kullanıcıya ulaştığını ancak yakın zamanda tüm kullanıcılara geleceğini de ekledi.

Güncellemenin gelmesiyle birlikte ekranda video kaydı alma özelliği yalnızca OnePlus 7 Pro cihazına özel olmayacak. Son güncellemeyi alan kullanıcılar, Hızlı ayarlar > Ekran kaydedicisi yolunu izleyerek yeni özelliğe ulaşabilecek.