Oneplus 6 Suya Dayanlıklı Ip67 Standartlarında Olacak

OnePlus'ın Yeni Amiral Gemisi OnePlus 6 Suya Dayanıklı Olacak



OnePlus 6 Suya Dayanlıklı Olacak Gibi Görünüyor.

OnePlus'ın yeni amiral gemisinin özellikleri hakkında sürekli söylentiler ve sızıntılar gelmeye devam ediyor. OnePlus 6'nın beklenen özellikleri hakkında çok şey yazdık ve bunların bir kısmı da doğrulandı.

Ancak, bugün, OnePlus'ın resmi Twitter hesabı, söylentilerin önemli bir parçası olmayan bir özelliğe işaret ediyor: suya dayanıklılık Water-Resistance!

OnePlus 6 Suya Dayanlıklı Olacak

Don't you just hate it when you have to stop using your phone when it rains? So do we 😉 pic.twitter.com/QEnOdm3Xtk

— OnePlus (@oneplus) 16 Nisan 2018

OnePlus'ın resmi olarak ilk suya dayanıklı cihazı OnePlus 6 Olacak diyebiliriz.

Şirket daha önceki cihazlarında bazı su geçirmezlik özelliklerinde iyileştirmeler yapmıştı ancak resmi bir belgeye sahip değildi.

IP67 ve üstü derecelendirmelerin hemen hemen her amiral gemisi için standart olduğu göz önünde bulundurulduğunda, bu yeni OnePlus cihazlarının daha pahalı diğer cihazların gerisinde kaldığı birkaç şeyden biriydi.

Mevcut söylentilere göre OnePlus 6 Mayıs'ın 5'inde resmi olarak duyurulacak.

TNW

https://www.teknotalk.com/oneplus-6-suya-dayanlikli-olacak-63271/