OnePlus'in Yeni Amiral Gemisi OnePlus 6 Mayıs'ta Tanıtılıyor.



OnePlus 6 Lansman Tarihi Belli Oldu, OnePlus 6 Beklenen Özellikleri? OnePlus 6 Fiyatı Merak Ediliyor, 16 Mayıs'ta Satışa sunulacak yeni amiral gemisi akıllı telefonun özellikleri neler olacak?

OnePlus bir sonraki amiral gemisinin tanıtım tarihini resmi olarak açıkladı. 16 Mayısta Londra'da yapılacak olan OnePlus 6 Lansmanı ile ilgili davetiyeler gönderilmeye başlandı.

OnePlus 6 Lansman Tarihi

OnePlus 6 launch event in London on May 16th at 5PM BST.



Etkinliğe ayrıca katılmak isteyenler içinde 1000 adet bilet satışı var. 27 Nisan'dan önce alacaklar için bilet fiyatı 21$ sonrasında ise bu fiyat 41$'a çıkıyor.

OnePlus 6 Tanıtımını Canlı Yayın ile izlemek isteyenler içinde doğal olarak bir stream linki var.

OnePlus 6'nın muhtemelen gelecek bir çok özelliği zaten kamuoyuna sızmış durumda. Tanıtım malumun ilanı gibi olacak aslında. Beklenen özellikleri arasında 6.3 inç 2,280 x 1,080 piksellik çentikli bir ekrana sahip olacak. Snapdragon 845 işlemci ve 256 GB depolama alanı olması bekleniyor olsa da iç tarafta OnePlus 5T'den radikal bir kopuş bekleniyor.

Çift kamera özellikleri gelirse kimse şaşımasın. 16MP ve 20MP'lik iki sensöre sahip olacak. One Plus 6 beklenen özellikleri neler?.

https://www.teknotalk.com/oneplus-6-lansman-tarihi-belli-oldu-oneplus-6-beklenen-ozellikleri-63427/