Oneplus 6 İphone X Benzeri Çentikli Ekrana Sahip Olacak

OnePlus 6 iPhone X benzeri Çentikli Ekrana Sahip Olacak, Doğrulandı



OnePlus 6 iPhone X benzeri Çentikli Ekrana Sahip Olacak.

iPhone X ile neredeyse popüler olmaya başlayan "çentik", OnePlus yeni amiral gemisi OnePlus 6'ının ekranında da yer alacak. Şirket daha fazla ekran alanı yaratmak için bu şeklin kaçınılmaz olduğunu söylüyor.

Açıkçası ben çentikli ekran kullanımının Apple için bir zorunluluktan kaynaklandığını tahmin ediyorum. OnePlus'ın da yeni amiral gemisi için yaptığı açıklama aslında bunu destekler nitelikte.

Şirket yeni amiral gemisinin sırf bu çentikli ekran yüzünden iPhone X taklitçisi olarak nitelendirilmesine yol açabileceğine rağmen bunun kullanıyor. Onlarda bu şekilde kullanmanın aslında bir zorunluluk ve mantıktan ibaret olduğunu söylüyor. TheVerge'te yer alan haberde çentikli ekranlı OnePlus 6'yı doğrulayan şirket bunun nedenlerini ve nasıl olacağını açıkladı.

OnePlus 6 Essential Phone'nun çentiğinden büyük olacağını ancak iPhone X'inden küçük olacağını söylüyor. En önemlisi çentik ile uyumluluk gerektirecek 1.000 Play Store Uygulaması test edilmiş. Görüntüyü engelleyeceği zaman Çentik bir şekilde gizlenmesi saplanacak.

Apple'ın sektörün bir sonraki hareketlerine yön verdiği kesin ancak OnePlus konu çentik olduğunda Apple olmadan da bu noktada olduklarını söylüyor.

OnePlus 6'nın ekranının daha geniş olacağını ancak telefonun kendisinin diğerlerinden büyük olmayacağını anlıyoruz. Eski kulaklık jakı ile kasanın yüzde 90'ı ekrandan oluşacak.

The Verge

https://www.teknotalk.com/oneplus-6-centikli-olacak-dogrulandi-62895/