Oneplus 6 256 Gb Seçeneği İçin 749 Dolar Olabilir

OnePlus 6 Şirketin En Pahalı Modeli Olacak!



OnePlus 6 256 GB Seçeneği için 749 Dolar Olabilir.

Bir kaç hafta önce ortaya çıkan bir sızıntı OnePlus 6'nın neye benzeyeceği konusunda biraz fikir vermişti. Bugün ize ortaya çıkan bir başka sızıntı cihazın bize kaç para mal olacağını ortaya koyuyor.

Weibo'da yayımlanan bilgiye göre OnePlus6;

6.2 inç ekran, Snapdragon 845 işlemci, 8GB RAM ve 256GB yerel depolama alanı (64GB ve 128GB seçenekleri de mevcut olacak) sahip olacak. Bu özellikler aslında beklenen özellikler.

Daha ilginç olan, 256 GB'lık model için önerilen 749 ABD dolarıdır. Bu haliyle bu OnePlus'ın en pahalı modeli olarak dikkat çekiyor. OnePlus 5T 64GB 500$, 5T 128GB ise 560$'dı. Bu 190 Dolarlık bir sıçramaya işaret ediyor.

Yine de bir çok 2018 amiral gemisi telefonlardan yani iPhone X, Galaxy S9 gibilerinden hala çok ucuz.

Technocodex

https://www.teknotalk.com/oneplus-6-256-gb-secenegi-icin-749-dolar-olabilir-62802/