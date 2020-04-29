OnePlus 5 ve 5T İçin Beklenen Güncelleme Geldi
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OnePlus 5 ve 5T İçin Beklenen Güncelleme Geldi

OnePlus 5 ve 5T kullanıcıları için güzel haberler gelmeye devam ediyor. Şirket uzun süredir Android 10 güncellemesi için bekleyen bu akıllı telefon sahiplerine güzel bir haber verdi.

OnePlus 5 ve 5T İçin Beklenen Güncelleme Geldi
29.04.2020 10:28 | Son Güncelleme: 29.04.2020 10:28

OnePlus 5 ve 5T kullanıcıları için güzel haberler gelmeye devam ediyor. Şirket uzun süredir Android 10 güncellemesi için bekleyen bu akıllı telefon sahiplerine güzel bir haber verdi.

Android işletim sistemi bütün akıllı telefonlarda düzenli olarak güncellenmeye çalışılır. Sistem güncellenmediği zaman çeşitli arızalar verebiliyor. Bu nedenle güncellemelerin düzenli bir şekilde yapılması önemli. 2017 yılında piyasaya sürülen OnePlus'ın amiral gemileri OnePlus 5 ve OnePlus 5T Android işletim sisteminin yüksek olmayan modelini kullanıyordu.

OnePlus 5 ve 5T hakkında uyarı geldi

Küresel Ürün Operasyonları Müdürü Manu J., her iki akıllı telefon modeli için Android 10 işletim sisteminin aktif hale getirildiğini söyledi. Böylece şirketin diğer güncellemelerini yapmasının önü de açılmış oldu.

Şirket tarafından yapılan uyarılarda bu akıllı telefonlara sahip olan kişilerin güncelleme ile ilgili sorun yaşamaması için verilerini yedeklemesi istendi. Güncelleme esnasında dosya kaybının önlenmesi amaçlanıyor. OxygenOS stabil sürümlerini ve Open Beta sürümlerini OTA güncellemeleriyle sağlayabilen kullanıcılar bunun yan etkisi olarak bütün dosyalarını kaybedebilir.

Şirketin diğer akıllı telefon modellerine de güncellemeler gelip gelmeyeceğini net olarak bilinmiyor. Ancak OnePlus bütün akıllı telefon modelleri için böyle bir fikre sahip olabilir. Sizce bu markanın akıllı telefon modelleri işlevsel mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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