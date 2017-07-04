Oneplus 5'te Ses Problemi!

OnePlus 5'te yaşanan ve kullanıcılar tarafından "jelly scrolling" olarak adlandırılan sorundan sonra ortaya yeni bir sorun daha çıktı. Bu seferki sorun, sesle ilgili.



İLGİLİ HABER OnePlus 5'ten çok iyi başlangıç!



Reddit'teki gönderilere göre OnePlus 5 ile yatay modda kaydedilen sesler yanlış kanaldan çalınıyor. Yani normalde ekranın sağından gelmesi gereken ses, sol kulağınıza, sol taraftan gelmesi gereken ses ile sağ kulağınıza çalınıyor. Aşağıdaki OnePlus 5 ile kaydedilen videoda sorunun bir örneğini görebilirsiniz (stereo kulaklıklarla dinlemeyi deneyin).



İLGİLİ HABER Eleştirilere cevap geldi!



OnePlus 5 stereo recording issue [headphones required]



Sorunun sadece yatay modda, kulaklık girişi sağa bakarken yaşandığı söyleniyor. Giriş sol tarafa bakarken sorun yaşanmıyor. Bunun muhtemel nedeni, OnePlus 5'in ses çıkışının yönünü değiştirmemesi. Sorun büyük ihtimalle yazılımsal bir çözümle ortadan kaldırılabileceği için kalıcı değil. OnePlus, sorunu incelediğini ve bir sonraki güncellemeyle bir onarım sunacağını söylüyor.



