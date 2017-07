Oneplus 5'ler Hız Testinde

Timmers EM1 YouTube kanalının gerçekleştirdiği yeni testte, OnePlus 5'in 6 GB ve 8 GB RAM modelleri bir birleriyle yarıştı. Testte, iki telefonda aynı anda bir çok uygulama açılıp kapatılıyor ve aradaki hız farkı ortaya gözleniyor.



İLGİLİ HABER OnePlus 5'e yeni güncelleme!



Daha en baştan az da olsa geride kalan 6 GB modeli ile 8 GB modelinin arasındaki fark, test ilerledikçe daha belirgin hale geliyor. Videoya kendiniz de bir göz atabilirsiniz:



OnePlus 5 6GB RAM vs OnePlus 5 8GB RAM - Speed Test! (4K)



Tahmin edebileceğiniz gibi, 6 GB model, 8 GB modelden önce ön-bellek kapasitesine ulaşıyor, bu da uygulamaların daha önce hiç başlatılmamış gibi davranmasına sebep oluyor.



Peki, bu test 8 GB modelin daha üstün olduğu anlamına mı geliyor? Tabii ki evet, ancak aradaki fark ancak çok büyük değil. İki cihaz bir birine oldukça yakın performans sunuyor, ama yine de 8 GB RAM modeli, uygulamalar arasında geçiş yaparken ve bir çok uygulamayı aynı anda çalıştırırken daha iyi performans sergiliyor.



Bazı kullanıcılar için bu performans artışı fiyat farkına değse de, bir çok kullanıcı 60$ daha fazla ödemek istemeyebilir (539$ vs 479$).