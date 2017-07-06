Oneplus 5'e Yeni Güncelleme!

Yeni amiral gemisi telefonunu yalnızca iki hafta önce tanıtan OnePlus, cihaz için ikinci güncellemeyi yayınladı.



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İlk güncelleme olan OxygenOS 4.5.2, OnePlus 5'in duyurulmasının bir hafta ardından gelmişti. 4.5.3 güncellemesi, birkaç gün sonra yeni onarım ve geliştirmelerle geldi. OnePlus 5 için yeni duyurulan OxygenOS 4.5.4 ise yeni onarımlar ve bazı geliştirmelerle geliyor:



Optimizasyonlar:









Wi-Fi bağlantısına yönelik yeni geliştirmeler



Daha temiz sesli arama



Video kaydı artık daha az pil tüketiyor



Çağrı geldiğinde telefon daha yumuşak bir seviyede titriyor



Onarımlar:







Wi-Fi sinyalinin sürekli olarak zayıf gösterilmesi onarıldı



IPv6 ağ ayarları altında çalışmayan bazı uygulamalar onarıldı



Windows 10'lu PC'de bağlantıyı geri getirmek için yükseltme işleminden sonra USB hata ayıklamayı kapatın



Güncelleme bazı OnePlus 5'lere ulaşmış olsa da "kademeli" olarak dağıtılıyor ve bugün "küçük bir kullanıcı yüzdesine" ulaşmış durumda. Kapsamlı dağıtım ise "birkaç gün içerisinde" gerçekleşecek.



Kaynak: Chip.com.tr