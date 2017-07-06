Haberler » Ekonomi » Haber

Oneplus 5'e Yeni Güncelleme!

Henüz piyasaya sürülen OnePlus 5, bazı geliştirmeler ve onarımlar sunan yeni bir güncellemeye daha kavuştu!

Oneplus 5'e Yeni Güncelleme!

Yeni amiral gemisi telefonunu yalnızca iki hafta önce tanıtan OnePlus, cihaz için ikinci güncellemeyi yayınladı.



İlk güncelleme olan OxygenOS 4.5.2, OnePlus 5'in duyurulmasının bir hafta ardından gelmişti. 4.5.3 güncellemesi, birkaç gün sonra yeni onarım ve geliştirmelerle geldi. OnePlus 5 için yeni duyurulan OxygenOS 4.5.4 ise yeni onarımlar ve bazı geliştirmelerle geliyor:

Optimizasyonlar:



    Wi-Fi bağlantısına yönelik yeni geliştirmeler

    Daha temiz sesli arama

    Video kaydı artık daha az pil tüketiyor

    Çağrı geldiğinde telefon daha yumuşak bir seviyede titriyor

    Onarımlar:



      Wi-Fi sinyalinin sürekli olarak zayıf gösterilmesi onarıldı

      IPv6 ağ ayarları altında çalışmayan bazı uygulamalar onarıldı

      Windows 10'lu PC'de bağlantıyı geri getirmek için yükseltme işleminden sonra USB hata ayıklamayı kapatın

      Güncelleme bazı OnePlus 5'lere ulaşmış olsa da "kademeli" olarak dağıtılıyor ve bugün "küçük bir kullanıcı yüzdesine" ulaşmış durumda. Kapsamlı dağıtım ise "birkaç gün içerisinde" gerçekleşecek.