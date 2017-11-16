Galatasaray'ın başarılı stoperi Maicon, takımda arkadaşlığın üst seviyede olduğunu belirterek, "Önemli olan takım olabilmek. Yolun sonunda mutlu sona ulaşmak istiyorsanız birlik olmanız gerekiyor. Biz de bunu fazlasıyla yapıyoruz" dedi. Galatasaray'ın 2017-2018 futbol yılında kadrosuna dahil ettiği stoper Maicon Pereira Roque, başarılı savunmasının yanı sıra attığı 4 golle de Galatasaray'ın ve ligin en dikkat çeken isimlerinden biri. Kısa zamanda takıma ve Türkiye'ye uyum sağlayan Brezilyalı futbolcu, eşi Ursula ile birlikte Galatasaray Televizyonu'nda yayınlanan Melisa Çizmeci'nin sunduğu 'Sarayın Yıldızları' programının konuğu oldu.



"EŞİM TEMİZ KALPLİYMİŞ"



Galatasaray'da oynama hayalini geçmiş yıllarda kurduğunu belirten Maicon "6 yıl önce eşim İstanbul'a gelmiş ve Porto'ya döndüğünde İstanbul ile ilgili olarak 'Gezdiğim ve gördüğüm en iyi yerlerden' demişti. Temiz kalpliymiş. Diğer taraftan, İngiltere'deki Emirates Cup'ta Galatasaray'a karşı oynamıştım. Abarttığımı düşünebilirsiniz belki ama maçtan sonra Ursula'ya Galatasaray'ın iyi bir takım olduğunu, taraftarların tutkulu olduğunu ve bir gün burada oynayabileceğimi söylemiştim. Hem benim hem eşimin isteği bu yöndeydi. Şu anda Galatasaray'dayım ve bu nedenle çok mutluyum" ifadelerini kullandı.



"MUSLERA SAYESİNDE İSTANBUL'A ÇABUK ALIŞTIM"



Türkiye ve İstanbul'a çok çabuk alıştığını söyleyen ve bunda en önemli faktörlerden birinin Fernando Muslera olduğunu kaydeden Brezilyalı stoper, takımdaki arkadaşlık ortamına da dikkat çekti. Maicon, "Çok iyi bir arkadaşlık ortamı hakim. İlk aklıma gelen isim Muslera. Aynı zamanda komşum, birbirimize gelip gidiyoruz. Ortak dili de kullanıyoruz. Bana yol gösteriyor. Bu nedenle en iyi arkadaşlarımdan biri o. Fernando ve Mariano'nun da gelmesi de benim çok yararıma oldu. İngilizce dersleri almaya başladım ve artık Bafe, Martin, Garry ile de rahat konuşabiliyorum. Kaptanımız Selçuk ve Eren de çok yardımcı oluyor. Sinan ile devamlı şakalaşıyoruz. Emrah, Koray ve diğerleri... Takımdaki arkadaşlık üst seviyede. Önemli olan takım olabilmek. Yolun sonunda mutlu sona ulaşmak istiyorsanız birlik olmanız gerekiyor. Biz de bunu fazlasıyla yapıyoruz" dedi.



"EN İYİ STOPER SEÇİLMEYİ İSTERİM"



Maicon attığı 4 golle Avrupa'nın en çok gol atan savunma oyuncuları arasında yerini alırken takımın başarılı olmasının daha önemli olduğunu belirtti. "Benim için bireysel ödüllerden ziyade takımın kazanması önde gelir" diyen Brezilyalı futbolcu, "Bir stoper oyuncusuyum. Görevim defans yapmak. 'Çok gol atmak mı yoksa ligin en iyi stoperi seçilmeyi mi istiyorsun?' diye sorsanız 'En iyi stoper seçilmeyi' cevabını veririm. Bu yıl şampiyon olmak çok önemli. Evet goller beni motive ediyor, o goller puanlar getirdi ama biz sezon sonunda şampiyon olalım, attığım gollerin sayısı önemli değil" diye konuştu.



URSULA: "EVE NEŞE KATAN BİR BABA"



Programda Melisa Çizmeci'nin sorularını yanıtlayan bir diğer isim de Maicon Pereira Roque'nin eşi Ursula'ydı. Eşini gol atması yönünde motive ettiğini söyleyen Ursula, "Maçtan önceki konuşmalarında onu hep futboluna odaklanması ve kendisinden gol beklediğim yönünde destekliyorum. Tabii fazla şımartmadan. Belki de attığı 4 golün arkasında bu vardır. Yüzde yüz konsantre olduğunda çok mükemmel oynayabileceğini iyi biliyorum. Hata yapmasına ve kaybetmesine tahammülüm yok. Hata yapınca inanılmaz sinirleniyorum" dedi. Ursula, saha içi ve saha dışındaki Maicon'u ise, "Saha içindeki Maicon ile saha dışındaki Maicon birbirinden farklı insanlar. Saha içinde agresif. Zaten pozisyon itibarı ile de öyle olması gerekiyor. Evde ise inanılmaz. Çok iyi ve eve neşe katan bir baba" cümleleriyle anlattı.