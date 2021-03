"Önemli olan cinsiyetten bağımsız, kişinin yetenek ve tecrübeleri"

Teknoloji sektöründe erkeklere oranla kadınların daha az sayıda olmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan ASUS Türkiye Sistem İş Birimi Ülke Müdürü Özge Kılıç Güler, sektörde cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına vurgu yaptı. Güler, "Aslında kadınların sayısı oldukça fazla fakat sektörde pek görünür değiller. Açıkçası bizler de kadın ya da erkek diye kimse için bir ayrıcalık yapmıyoruz. Herkese eşit olanaklar tanıyoruz. Bizler için önemli olan cinsiyetten bağımsız kişinin yetenek ve tecrübeleri" dedi.

Teknoloji sektöründe kadın sayısının daha az olması dikkat çekiyor. Bu durumun sektörün görünen yüzünde olan ve olmayan kadınlar olarak değerlendirilmesi gerektiğini dile getiren ASUS Türkiye Sistem İş Birimi Ülke Müdürü Özge Kılıç Güler, şirketlerinde kadınlara en az diğer sektörler kadar eşit fırsatlar tanındığını söyledi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde hemcinsleri ve meslektaşları ile başarı hikayesini de paylaşan Güler, yönetim ekibinde cinsiyet dengesinin, karar alma süreçleri, kurumsal yönetim ve finansal performansa etkisi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Başarı hikayesini anlatarak konuşmasına başlayan Güler, "İş hayatımın 18'inci yılındayım. IT sektöründe 15'inci yılımda 3'üncü şirketimde çalışıyorum. Son şirketimde 11'inci yılım doldu. Çalıştığım her şirkete değer katmaya ve doğru inandığım şekilde işimi yapmaya gayret ettim. İş yapış biçimimin ve başarılı sonuçların Özge olarak itibarımı pozitif etkileyeceğinin hep farkındaydım ve bu farkındalık ile bulunduğum her şirkette hep bir üst poziyona taşındım. Şu an lokal arenada kendi sektörümde gelebileceğim en üst noktaya ulaştım. Bundan sonraki amacım global arenada üst sıralarda yer alıp bilgi ve tecrübelerimi geliştirebilmek ve zamanı geldiğinde bunları ihtiyacı olan gençler ile paylaşabilmek. Üniversite ve kurumlardan gelen sohbet tekliflerinden çok mutlu oluyorum ve takvimimde önceliklendiriyorum. Umarım ilerledikleri yolda ufak da olsa bir yer aydınlatabiliyorumdur."

"CİDDİ SAYIDA KADIN MEVCUT ANCAK GÖRÜNÜR DEĞİLLER"

Teknoloji alanında kadın sayısının fazla olduğunu ancak geri planda kaldıklarının altını çizen Özge Kılıç Güler, "Hem kendi şirketimiz hem de iş ortağımız olan firmalarda gerek üst düzey gerekse genel pozisyonlarda ciddi sayıda kadın çalışan mevcut ancak bizler gibi çok fazla görünür değiller. Bazen de durum dönemsel olarak değişkenlik gösterebiliyor. Örneğin uluslararası 5 PC markasının 1,5-2 yıl önce 3'ünün ülke genel müdürü kadındı ancak şimdi sadece ben kaldım. Belki önümüzdeki dönem 5'inin de genel müdürü kadın olacak bilemiyoruz. Burada demek istediğim kadın çalışanlarımızın sayısı hiç de azımsanacak bir oranda değil ve kendilerine en az diğer sektörler kadar eşit fırsatlar tanınıyor" dedi.

TEKNOLOJİ SEKTÖRÜNDEKİ KADIN ORANI YÜZDE 40

Türkiye'de teknoloji sektöründe bulunan kadınların yüzde 40 oranında olduğunu söyleyen Güler, "Açıkçası kadın ya da erkek diye kimse için bir ayrıcalık yapmıyoruz herkese eşit olanaklar tanıyoruz bizler için önemli olan cinsiyetten bağımsız kişinin yetenek ve tecrübeleri. Ancak yetenekleri ile parlayan hemcinslerimiz sektörde olduğunda gururlanıp, kendileri ile çalışmak için can attığımızı söylemek isterim" diyerek kadın istihdamının oranını artırmak adına çalışmalar yaptıklarını ve kadınları desteklediklerini ifade etti.

Yönetim ekibinde cinsiyet dengesinin, karar alma süreçleri, kurumsal yönetim ve finansal performansa etkisi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Güler, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İş hayatıma 12 kişilik bir departmanda tek kadın olarak başladım ve başladığım ilk günden itibaren departman ile ilgili yorumlar bulunduğumuz departmandaki erkeklerin oturup kalkmalarından, konuşmalarında ya da giyim kuşamlarında dahi daha fazla kurumsallaştıkları yönünde olmuştu. Kadınlar bulundukları ortamı güzelleştiren, değer katan ve anlamlandıran varlıklar. Bu nedenle mutlaka iş yaşamında bulunmaları varlıklarını göstermeleri gerekir diye düşünüyorum."

"İŞ HAYATI İLE AİLE HAYATI DENGEDE TUTULMALI"

Hem dünyada hem de Türkiye'de teknoloji sektöründe liderliğe doğru ilerlemek isteyen kadınlara önerilerde bulunan Güler, "Sektör bağımsız kadınların kendilerine biçilen rolleri ve sınırları kabul etmemelerini, inandıkları yolda ilerlemelerini, her zaman iş hayatı ile ailelerine ayırdıkları zamanı dengede tutmalarını ve birinden diğerine hak geçirmemelerini öneririm. Sadece kendimiz için değil çocuklarımız ve eşlerimiz için de iş hayatımızı aktif devam ettirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Büyüdüklerinde çocuklarımıza yol gösterip onlarla iş yaşamları ile ilgili fikir alışverişi yapabilmek, eşlerimizin her konuda fikrimizi almaktan mutlu olması bence çok önemli."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı