"Önemli olan biyolojik bağ değil, babanın çocuğa gösterdiği yakınlık ve ilgidir" Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu, Babalar Günü vesilesiyle "baba" olmanın önemine değinerek, babalar için hediye önerilerinde de bulundu...

Anneler kadar babalar da çocukların hayatında aktif rol almalı. Çocukların deneyimlerine, hayatlarına tanık olmaları, özellikle çocuklarının çevreyi keşfetmeye yatkın oldukları yaşamın ilk yıllarında babaların rolleri ve etkileri oldukça önemli.

Baba ile sağlıklı ilişkisi olan ve babasından yeterince sevgi alan çocuğun ileride akranlarıyla iletişiminin de sağlıklı olduğunun bilindiğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi'nden Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu, "Anneler yalnızca kız çocukları için rol model veya babalar erkek çocukları için rol model değildir. Çocuklar, ilk tanıştıkları sosyal çevre olan aile içerisinde bir babanın nasıl olacağını, bir annenin nasıl olacağını ve insanların birbirine nasıl davranacağını gözlemleyip öğrenir. Çocuğun duygusal gelişimi ve aile içi ilişkilerin daha sağlıklı olması için babanın iletişime açık olması, ilgili olması, evin sorumluluklarına dahil olması önemli" açıklamasında bulundu.

Araştırmalara göre babaların çocuklarıyla geçirdikleri zamanın kalitesinin baba-çocuk ilişkisini iyileştiren en önemli faktörlerden biri olduğunu, çocukla verimli vakit geçirmenin çocuğun gereksinimlerini, duygularını ve düşüncelerini daha iyi tanımak için gerekli olduğunu dile getiren Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu, "Çocuğun gelişimi, bakımı konusunda ilgili ve sorumluluk alan babalarla büyüyen çocuklar yetişkinlikte akademik alanda başarılı ve sosyal ortamlarda kendilerini daha iyi ifade edebilen, işbirlikçi, kendi kararlarının arkasında durabilen bireyler oluyor. Babanın anneye destek olması annenin üzerindeki yükü hafifleterek anne-çocuk arasındaki ilişkinin kalitesini de arttırıyor. Ailede babanın desteği anne, baba ve çocuğun arasındaki iletişimi de güçlendiriyor. İlgili babayla büyüyen çocuklar yetişkinlikte kendilerini daha iyi ifade ediyor. Babalar çocuklarını destekleyici ve cesaretlendirici olmalı. Bu durum çocuğun kendini keşfetmesi ve hayatın getirdiklerine karşı cesaretli bir duruş sergileyebilmesi açısından faydalıdır" diye konuştu.

Güven veren bir baba tutumu çocuğun güven duygusunun gelişimi için çok önemli

Babanın davranışlarının ve çocuklarla yakınlığının çocukların sağlıklı duygusal gelişimi için oldukça önemli olduğunu vurgulayan Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu, "Babanın çocukları ile ilişkisi çocuğun kendisine olan saygısını da destekler. Destekleyen ve güven veren bir baba tutumu çocuğun gelişiminin sağlıklı tamamlanması için ve güven duygusunun gelişimi için önemlidir. Özellikle yakınlık göstermeyen babanın kız çocukları ileride kendine daha az güvenir ve karşı cinsle olan iletişiminde problemler yaşayabilir. Hem kız çocuk hem erkek çocuk için baba yoksunluğu çocuğun gelişiminde problemler yaratabilir. Babaları uzakta olan veya yanlarında olmasına rağmen babalarından yakınlık hissedemeyen çocuklar bu boşluğu başka şeylerle kapatmaya çalışırlar. Baba olmak için biyolojik bağdan öte yakınlık ve çocukla o ilişkiyi kurabilmek çok önemlidir" şeklinde konuştu.

Babanın iletişime açık olması önemli

Geçmişte babaların evin masraflarını karşılayan kişi, annelerin ise daha çok çocuğun bakımıyla ve ev işleriyle ilgilenen kişi algısının olduğunu hatırlatan Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu, "Günümüzde değişen şartlarla babanın ailedeki görevleri de yeniden şekillendi. Günümüz babaları çocuklara iyi bir arkadaş, annenin hayatını kolaylaştıran bir eş, ev işlerine ortak olan, disiplini ve dengeyi sağlayan ve daha uyumlu bir profil çizmekte. Çocuğun duygusal gelişimini destekleyen ve aile içi ilişkilerin daha sağlıklı olması için babanın iletişime açık olması, ilgili olması, evin sorumluluklarına dahil olması önemli" şeklinde konuştu.

Her günün özel bir günmüş gibi geçirilmesi gerektiğini hatırlatan Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu, son yıllarda özel günlerin tüketim çılgınlığının desteklemesi amacıyla planlanan hediye veya organizasyonların popülaritesinin Babalar Günü gibi özel günlerin doğallığını bozabildiğini belirterek Babalar Günü'nde babaları mutlu etmek için önerilerde bulundu:

Babalar gününde babanızla birlikte güzel ve huzurlu bir kahvaltı yapabilirsiniz.

Onu çok gitmek istediği, keşfetmek istediği veya özlediği bir yere götürebilirsiniz.

Eski fotoğraflarınıza bakarak keyifli vakit geçirebilirsiniz.

Ona okumaktan hoşlandığı türde kitaplar hediye edebilirsiniz.

Eğer özellikle evde karantina sürecine devam ediyorsa varsa tablet, bilgisayar gibi uzaktan da olsa sosyalleşmesini sağlayacak araçlar hediye edebilirsiniz.

Uzun zamandır görüşemediği, sevdiği bir arkadaşıyla sürpriz bir buluşma ayarlayabilirsiniz.

Sevdiği tarzda şık ve rahat bir gömlek hediye edebilirsiniz. Daha çok evde vakit geçiriyorsa rahat bir eşofman hediye edebilirsiniz.

Planlı yaşamayı seven bir babanız varsa ona özel hazırlatacağınız bir ajanda hediye edebilirsiniz.

Babanız virüs nedeniyle evden çıkamıyorsa ona yakınlarınızın da bulunduğu kalabalık bir görüntülü görüşme ile Babalar Günü kutlaması organize edebilirsiniz. Böylece karantina sebebiyle evde kendini yalnız, sıkılmış ve unutulmuş hissetmeyecektir.

Hepsinden önemlisi babanıza olan sevginizi en doğal ve en sıcak haliyle aktarmanız. Sevgiden daha güzel ve anlamlı bir hediye yoktur.

Kaynak: Bültenler