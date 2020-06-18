"Önemli olan biyolojik bağ değil, babanın çocuğa gösterdiği yakınlık ve ilgidir"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

"Önemli olan biyolojik bağ değil, babanın çocuğa gösterdiği yakınlık ve ilgidir"

Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu, Babalar Günü vesilesiyle "baba" olmanın önemine değinerek, babalar için hediye önerilerinde de bulundu...

18.06.2020 10:23 | Son Güncelleme: 18.06.2020 10:26

Anneler kadar babalar da çocukların hayatında aktif rol almalı. Çocukların deneyimlerine, hayatlarına tanık olmaları, özellikle çocuklarının çevreyi keşfetmeye yatkın oldukları yaşamın ilk yıllarında babaların rolleri ve etkileri oldukça önemli.

Baba ile sağlıklı ilişkisi olan ve babasından yeterince sevgi alan çocuğun ileride akranlarıyla iletişiminin de sağlıklı olduğunun bilindiğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi'nden Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu, "Anneler yalnızca kız çocukları için rol model veya babalar erkek çocukları için rol model değildir. Çocuklar, ilk tanıştıkları sosyal çevre olan aile içerisinde bir babanın nasıl olacağını, bir annenin nasıl olacağını ve insanların birbirine nasıl davranacağını gözlemleyip öğrenir. Çocuğun duygusal gelişimi ve aile içi ilişkilerin daha sağlıklı olması için babanın iletişime açık olması, ilgili olması, evin sorumluluklarına dahil olması önemli" açıklamasında bulundu.

Araştırmalara göre babaların çocuklarıyla geçirdikleri zamanın kalitesinin baba-çocuk ilişkisini iyileştiren en önemli faktörlerden biri olduğunu, çocukla verimli vakit geçirmenin çocuğun gereksinimlerini, duygularını ve düşüncelerini daha iyi tanımak için gerekli olduğunu dile getiren Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu, "Çocuğun gelişimi, bakımı konusunda ilgili ve sorumluluk alan babalarla büyüyen çocuklar yetişkinlikte akademik alanda başarılı ve sosyal ortamlarda kendilerini daha iyi ifade edebilen, işbirlikçi, kendi kararlarının arkasında durabilen bireyler oluyor. Babanın anneye destek olması annenin üzerindeki yükü hafifleterek anne-çocuk arasındaki ilişkinin kalitesini de arttırıyor. Ailede babanın desteği anne, baba ve çocuğun arasındaki iletişimi de güçlendiriyor. İlgili babayla büyüyen çocuklar yetişkinlikte kendilerini daha iyi ifade ediyor. Babalar çocuklarını destekleyici ve cesaretlendirici olmalı. Bu durum çocuğun kendini keşfetmesi ve hayatın getirdiklerine karşı cesaretli bir duruş sergileyebilmesi açısından faydalıdır" diye konuştu.

Güven veren bir baba tutumu çocuğun güven duygusunun gelişimi için çok önemli

Babanın davranışlarının ve çocuklarla yakınlığının çocukların sağlıklı duygusal gelişimi için oldukça önemli olduğunu vurgulayan Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu, "Babanın çocukları ile ilişkisi çocuğun kendisine olan saygısını da destekler. Destekleyen ve güven veren bir baba tutumu çocuğun gelişiminin sağlıklı tamamlanması için ve güven duygusunun gelişimi için önemlidir. Özellikle yakınlık göstermeyen babanın kız çocukları ileride kendine daha az güvenir ve karşı cinsle olan iletişiminde problemler yaşayabilir. Hem kız çocuk hem erkek çocuk için baba yoksunluğu çocuğun gelişiminde problemler yaratabilir. Babaları uzakta olan veya yanlarında olmasına rağmen babalarından yakınlık hissedemeyen çocuklar bu boşluğu başka şeylerle kapatmaya çalışırlar. Baba olmak için biyolojik bağdan öte yakınlık ve çocukla o ilişkiyi kurabilmek çok önemlidir" şeklinde konuştu.

Babanın iletişime açık olması önemli

Geçmişte babaların evin masraflarını karşılayan kişi, annelerin ise daha çok çocuğun bakımıyla ve ev işleriyle ilgilenen kişi algısının olduğunu hatırlatan Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu, "Günümüzde değişen şartlarla babanın ailedeki görevleri de yeniden şekillendi. Günümüz babaları çocuklara iyi bir arkadaş, annenin hayatını kolaylaştıran bir eş, ev işlerine ortak olan, disiplini ve dengeyi sağlayan ve daha uyumlu bir profil çizmekte. Çocuğun duygusal gelişimini destekleyen ve aile içi ilişkilerin daha sağlıklı olması için babanın iletişime açık olması, ilgili olması, evin sorumluluklarına dahil olması önemli" şeklinde konuştu.

Her günün özel bir günmüş gibi geçirilmesi gerektiğini hatırlatan Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu, son yıllarda özel günlerin tüketim çılgınlığının desteklemesi amacıyla planlanan hediye veya organizasyonların popülaritesinin Babalar Günü gibi özel günlerin doğallığını bozabildiğini belirterek Babalar Günü'nde babaları mutlu etmek için önerilerde bulundu:

Babalar gününde babanızla birlikte güzel ve huzurlu bir kahvaltı yapabilirsiniz.

Onu çok gitmek istediği, keşfetmek istediği veya özlediği bir yere götürebilirsiniz.

Eski fotoğraflarınıza bakarak keyifli vakit geçirebilirsiniz.

Ona okumaktan hoşlandığı türde kitaplar hediye edebilirsiniz.

Eğer özellikle evde karantina sürecine devam ediyorsa varsa tablet, bilgisayar gibi uzaktan da olsa sosyalleşmesini sağlayacak araçlar hediye edebilirsiniz.

Uzun zamandır görüşemediği, sevdiği bir arkadaşıyla sürpriz bir buluşma ayarlayabilirsiniz.

Sevdiği tarzda şık ve rahat bir gömlek hediye edebilirsiniz. Daha çok evde vakit geçiriyorsa rahat bir eşofman hediye edebilirsiniz.

Planlı yaşamayı seven bir babanız varsa ona özel hazırlatacağınız bir ajanda hediye edebilirsiniz.

Babanız virüs nedeniyle evden çıkamıyorsa ona yakınlarınızın da bulunduğu kalabalık bir görüntülü görüşme ile Babalar Günü kutlaması organize edebilirsiniz. Böylece karantina sebebiyle evde kendini yalnız, sıkılmış ve unutulmuş hissetmeyecektir.

Hepsinden önemlisi babanıza olan sevginizi en doğal ve en sıcak haliyle aktarmanız. Sevgiden daha güzel ve anlamlı bir hediye yoktur.

Kaynak: Bültenler

Güncel Manşet

Haberler

LGS ve YKS sınavlarının yapılacağı saatler için 'sokağa çıkma yasağı' önerisi! Son kararı Erdoğan verecek Haber
LGS ve YKS sınavlarının yapılacağı saatler için "sokağa çıkma yasağı" önerisi! Son kararı Erdoğan verecek
Kaldırım üzerinde can veren yaşlı adam ölmeden önce gelinini defalarca aramış Haber
Kaldırım üzerinde can veren yaşlı adam ölmeden önce gelinini defalarca aramış
Bursa'da yaban mersini yetiştiren çiftçi, ürünlerini kilosu 50 liradan dalında satıyor Haber
Bursa'da yaban mersini yetiştiren çiftçi, ürünlerini kilosu 50 liradan dalında satıyor
Uzun süre sonra sokağa çıkan Mehmet Ali Erbil'in ellerinin titremesi endişenlendirdi Haber
Uzun süre sonra sokağa çıkan Mehmet Ali Erbil'in ellerinin titremesi endişenlendirdi
Trump, Çin'e yönelik Uygur tasarısını onayladı Haber
Trump, Çin'e yönelik Uygur tasarısını onayladı
Çin, ABD, Brezilya derken salgının yeni merkez üssü Hindistan oldu! Bir günde 2 bin ölüm yaşandı Haber
Çin, ABD, Brezilya derken salgının yeni merkez üssü Hindistan oldu! Bir günde 2 bin ölüm yaşandı
Leyla davasında savcı mütalaa verdi! Sanık, Leyla'nın babasını kızıyla tehdit etmiş
Leyla davasında savcı mütalaa verdi! Sanık, Leyla'nın babasını kızıyla tehdit etmiş
Köpeğe 1 ay boyunca işkence ve tecavüz eden sapık, 600 lira cezayla yakayı kurtardı
Köpeğe 1 ay boyunca işkence ve tecavüz eden sapık, 600 lira cezayla yakayı kurtardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçi ve işveren temsilcilerini uyardı: Kıdem tazminatı düzenlemesi için anlaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçi ve işveren temsilcilerini uyardı: Kıdem tazminatı düzenlemesi için anlaşın
Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin detayları basına sızdı! İşte iki liderin müzakere ettiği 8 konu
Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin detayları basına sızdı! İşte iki liderin müzakere ettiği 8 konu
Galatasaray, yeni sezonun ilk yarısında Muslera'nın sözleşmesini donduracak
Galatasaray, yeni sezonun ilk yarısında Muslera'nın sözleşmesini donduracak
Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı
Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı
Arsenal'li Mesut Özil, Manchester City maç kadrosuna alınmadı
Arsenal'li Mesut Özil, Manchester City maç kadrosuna alınmadı
Şarkıcı Gülşen, sütyenle ev süpürdüğü anları paylaştı
Şarkıcı Gülşen, sütyenle ev süpürdüğü anları paylaştı
Son Dakika: Hakim-savcı kararnamesiyle 18 ilin başsavcısı ile 4 bin 626 hakim ve savcının yeri değişti
Son Dakika: Hakim-savcı kararnamesiyle 18 ilin başsavcısı ile 4 bin 626 hakim ve savcının yeri değişti
Çinli uzmanlar uyardı: Klozet kapağı açıkken sifon çekmek koronavirüs bulaştırabilir
Çinli uzmanlar uyardı: Klozet kapağı açıkken sifon çekmek koronavirüs bulaştırabilir
Çukur'un yıldızları Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı, aşklarını ilk defa sosyal medyadan ilan etti
Çukur'un yıldızları Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı, aşklarını ilk defa sosyal medyadan ilan etti
Sörloth'un babasının hedefinde Emre Belözoğlu var: Kulübün en çok nefret edilen ismi
Sörloth'un babasının hedefinde Emre Belözoğlu var: Kulübün en çok nefret edilen ismi
BM 75. Genel Kurul Başkanlığı'na Türkiye'nin adayı Volkan Bozkır seçildi
BM 75. Genel Kurul Başkanlığı'na Türkiye'nin adayı Volkan Bozkır seçildi
Görev yeri değişen vali, kentten ayrılırken hem ağladı hem ağlattı
Görev yeri değişen vali, kentten ayrılırken hem ağladı hem ağlattı
Kerimcan Durmaz, Caner Çalışır konusunda suskunluğunu bozdu
Kerimcan Durmaz, Caner Çalışır konusunda suskunluğunu bozdu
Yunanistan'da genelevler şartlı açılıyor! Cinsel ilişkiye süre sınırı getirildi
Yunanistan'da genelevler şartlı açılıyor! Cinsel ilişkiye süre sınırı getirildi
İstanbul, Ankara ve Bursa'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı!
İstanbul, Ankara ve Bursa'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı!
Domagoj Vida'nın eşine 2.5 milyon TL'ye araba alması, Beşiktaş taraftarının tepkisini çekti
Domagoj Vida'nın eşine 2.5 milyon TL'ye araba alması, Beşiktaş taraftarının tepkisini çekti
Bunalıma giren genç, boğazını bıçakla keserek intihar etti
Bunalıma giren genç, boğazını bıçakla keserek intihar etti
HSBC, 35 bin kişiyi işten çıkaracak
HSBC, 35 bin kişiyi işten çıkaracak
Türkiye'de tek seferde ele geçirilen en büyük uyuşturucunun davasında sanıklar birbirine girdi
Türkiye'de tek seferde ele geçirilen en büyük uyuşturucunun davasında sanıklar birbirine girdi
Her yıl kuluçka için Türkiye'yi tercih eden allı turnalardan yüzlercesi telef oldu
Her yıl kuluçka için Türkiye'yi tercih eden allı turnalardan yüzlercesi telef oldu
Son Dakika: Artan vakalar sonrası il il korona verileri netleşti! Ölüm oranının en yüksek olduğu kent Karadeniz'de
Son Dakika: Artan vakalar sonrası il il korona verileri netleşti! Ölüm oranının en yüksek olduğu kent...
Kars ve Bayburt'ta etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi
Kars ve Bayburt'ta etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Devlet Bahçeli Müyesser Yıldız Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şener Şen Hülya Avşar Yasmin Erbil Mustafa Ceceli
Spor Ozan Tufan Bülent Uygun Gökhan Gönül Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay
Daha Fazla Bursa Ankara Antalya Trabzonspor
Şu an buradasınız: "Önemli olan biyolojik bağ değil, babanın çocuğa gösterdiği yakınlık ve ilgidir" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.6.2020 10:27:40. #1.15#
title