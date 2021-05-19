Önemli markalar vatandaşlarla buluşuyor

SAMSUN (İHA) – Samsun'da bulunan CityMall AVM normalleşme öncesi bünyesine kattığı yeni markayla kan tazeledi.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da bulunan CityMall AVM normalleşme öncesi bünyesine kattığı yeni markayla kan tazeledi.

CityMall AVM faaliyet göstermeye başladığı 2018 yılından bugüne birçok önemli markayı vatandaşlarla buluşturuyor. Alışveriş merkezinde Türkiye ve dünyada adından söz ettiren markaların mağazaları yer alıyor. Şehrin merkezinde yer alan alışveriş merkezi bu yönüyle vatandaşları kendine çekerken bünyesine kattığı yeni mağazalarla da bu özelliğini güçlendiriyor.

Alışveriş merkezinde bugün yeni bir mağaza açılışı gerçekleştirildi. Türkiye'nin önde gelen hazır giyim mağazalarından biri daha AVM'de yerini aldı. Açılış için alışveriş merkezinde mağaza önünde kurdele kesimi gerçekleştirildi. CityMall AVM Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Emre Çelik, markanın temsilcileri ve mağaza yöneticileri tarafından yapılan kurdele kesimi ile mağaza hizmete alındı.

Yapılan açılış alışveriş merkezine gelen vatandaşların da ilgisiyle karşılaştı. Vatandaşlar açılışın ardından ürünleri görmek üzere mağazaya akın etti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı