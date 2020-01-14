Önemli Haftaya Yükselişle Başladı…

14.01.2020 09:25 | Son Güncelleme: 14.01.2020 09:25

Hisse senedi piyasaları ABD-Çin ticaret anlaşmasının nihayet imzalanacak olmasına yönelik iyimserlikle yükseldi. BIST100 endeksi yüzde 1.34 yükselişle 120,249 puana ulaştı. Endeks gün içi işlemlerde önemli bir direnç noktası olarak takip edilen 121,000 seviyesini zorladı ve son iki yılın en yüksek seviyesini test etti. Küresel risk iştahında bozulma olmadığı sürece endeksteki yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir. Bu hafta iki önemli gelişme piyasaların takibinde olacak. ABD ve Çin aylar süren müzakerelerin ardından birinci faz ticaret anlaşmasını imzalayacak. Anlaşmanın detayları tam anlamıyla belli olmasa da piyasalarda önümüzdeki sürece yönelik bir iyimserlik hâkim. Yurt içi piyasalarda ise bu haftanın en önemli gelişmesi TCMB Para Politikası Kurulu toplantısı olacak. 2020 yılının ilk toplantısını Perşembe günü gerçekleştirecek TCMB'nin 100 baz puan indirime gitmesi bekleniyor. Yurt içi piyasalar sanayi üretim verisini takip edecek.

USDTRY…16 Ocak Merkez Bankası Toplantısı Bekleniyor… Küresel risk iştahındaki artışa bağlı olarak TL varlıkların değer kazanmasıyla birlikte Dolar TL kuru son 3 ayın en düşük seviyesine geriledi. 5.87 seviyelerinin altındaki hareketin sınırlı kalması durumunda yeniden 5.94 direncine doğru hareket beklenebilecekken, jeopolitik risklerdeki gerilemeye, TCMB'nin sınırlı faiz indirimi eşlik ettiği takdirde kurdaki gerilemenin devamı beklenebilir. Böyle bir koşulda ise 5.78 seviyesi takip edilecektir. Dün TCMB'nin açıkladığı cari denge verisi Kasım ayında Türkiye 520 milyon dolar açık verdi ve 400 milyon dolar beklentisinin üzerinde geldi. Böylece on iki aylık cari işlemler fazlası 2 milyar 725 milyon dolara geriledi. Portföy yatırımları ise Kasım ayında 2.05 milyar dolar giriş kaydetti.

EURTRY…Merkez Bankası Toplantısı Öncesinde Kur Sakin Bir Seyir İzledi…Küresel risk iştahındaki artış ve jeopolitik risklerin gündemden düşmesiyle birlikte TL varlıklar göreceli bir pozitif görünüm sergiliyor. Euro TL kuru Perşembe günü TCMB'nin gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısı öncesinde 6.50 seviyesinin üzerindeki konumunu koruyor.

EURUSD…1.11 Seviyesinin Üzerinde… Cuma günü açıklanan ABD istihdam verisinin beklentilerin altında kalmasına rağmen parite 1.11 seviyesine yakın bir şekilde direnç gösteriyor. Ticaret iyimserliği nedeniyle dolar global bazda zayıflasa da Euro Dolar paritesi yatay bir görünüm sergiliyor. ABD ve Çin'in Washington'da imzalayacağı birinci faz ticaret anlaşması ve ABD-İran gerilimine yönelik haber akışları gündemdeki yerini korurken, bugün piyasalar ABD'den gelecek tüketici enflasyonu verisini, ECB ve FED üyelerinin konuşmalarını takip edecek.

XAUUSD…Güvenli Varlıklar Risk İştahındaki Artışa Paralel Olarak Geriliyor...ABD ve Çin birinci faz ticaret anlaşmasını imzalama konusunda sona yaklaştı. Daha önce Çin'i kur manipülatörü ilan eden ABD anlaşma öncesinde bu tanımlamayı kaldırarak aradaki buzları eritti. Küresel piyasaları iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin normalleşme yoluna girmesinden destek buluyor. Çin'den gelen dış ticaret verisi, 2019 yılında ABD ile ticari hacmin yüzde 11 düşmesine rağmen, diğer ülkelere yaptığı ihracatın yükseldiğini ortaya koydu. Güvenli varlıklar risk iştahındaki artışa bağlı olarak azalıyor.

GLDGR…Ons Altın Fiyatındaki Gerilemeyle Beraber Düşüşünü Sürdürdü…Altının ons fiyatındaki gerileme ve kurdaki geri çekilmeyle birlikte gram altın yeniden 290 TL seviyelerine geri çekildi.

BRENT…65 $ Seviyesinin Altına Geriledi…Ortadoğu'daki gerilimde azalma ve çatışma ortamındaki yumuşamayla birlikte petrol fiyatları azalan jeopolitik risklere bağlı olarak geri çekiliyor. Brent petrol ABD ve Çin arasında imzalanacak birinci faz ticaret anlaşmasının satır aralarından kendisine yön çizmesi beklenebilir. Piyasalar bundan sonraki süreçte daha kapsamlı olması beklenen ikinci faz ticaret anlaşmasına ve detaylarına odaklanacaktır.

SP500…İmza Töreni Öncesi İyimserlikten Destek Buldu…Yatırımcıların ABD ve Çin arasında imzalanacak birinci faz ticaret anlaşmasına odaklanmasıyla birlikte ABD hisse senedi piyasaları rekor seviyelerdeki ilerleyişini devam ettirdi. Teknoloji hisselerinin öncülüğünde yükselen S&P 500 endeksi haftanın ilk işlem gününde yüzde 0.70 değer kazancıyla 3,288 puana yükseldi. Wall Street bu hafta şirketlerin açıklayacağı karlılıklara odaklandı. En çok dikkat edilecek sektör ise bankacılık olacak.

Kaynak: Bültenler