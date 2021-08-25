ÖNEMLİ DUYURU: COVİD-19 Önlemleri için Aşı Karnesi İbrazı Hakkında - Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu

Gençlik ve Spor Bakanlığının 24/08/2021 tarihli yazı ekinde bildirilen İller İdaresi Genel Müdürlüğünden alınan bazı faaliyetler için PCR testi zorunluluğu getirilmesi ile ilgili 20/08/2021 tarih ve 13441 sayılı yazısı gereği;