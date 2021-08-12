ÖNEMLİ BİR PROJE DAHA START ALDI
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ÖNEMLİ BİR PROJE DAHA START ALDI

ÖNEMLİ BİR PROJE DAHA START ALDI
Habermetre - Haberler | Toplum

Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç'ın göreve gelmesi ile Adıyaman için birçok önemli projeye imza atan Belediyemiz, şimdi de MADAD kapsamında Gürlevik İçmesuyu İsale Hattı Projesi'nin yenileme çalışmalarına başladı.

Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç'ın göreve gelmesi ile Adıyaman için birçok önemli projeye imza atan Belediyemiz, şimdi de MADAD kapsamında Gürlevik İçmesuyu İsale Hattı Projesi'nin yenileme çalışmalarına başladı.

Belediyemiz, tamamı AB Projesi olan MADAD (Avrupa Birliği Bölgesel Güven Fonu) kapsamında hibe yoluyla gerçekleştirilen Gürlevik İçmesuyu İsale Hattı İnşaatı Projesi'nin çalışmalarına başladı.

25 Aralık 2020 tarihinde ihalesi yapılan Gürlevik İçmesuyu İsale Hattı İnşaatı Projesi'nin yapım işini alan firma tarafından gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililerimiz, projeyi mümkün mertebe en kısa ve etkin sürede tamamlamayı amaçladıklarını dile getirdi.

Yetkililerimiz sözlerini şöyle tamamladı: "Adıyaman Belediyesi olarak proje için cebimizden tek kuruş dahi çıkmayacak. Tamamı hibe olacak projemizi bir an önce hayata geçirmek için gerekli çalışmalara başladık. 20 bin metreküplük içmesuyu depomuzla başladığımız çalışmalar kapsamında yaklaşık 34 kilometrelik düktil isale hattı döşenecek. Projemizin tamamlanması için öngörülen süre yaklaşık 24 aydır. Ancak mümkün mertebe bu süreyi ve projeyi en etkin şekilde hızlandırarak daha kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz. Memleketimize hayırlı olsun. "

Kaynak: Habermetre

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