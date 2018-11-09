Önemli Bilgiler Hasta Yakınları İle Paylaşıldı

Alzheimer Gündüz Yaşam ve Sosyal Aktivite Merkezi toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantı Alzheimer hastalığının tanıtılması, nasıl ve neden ilerlediği konusu ile başlarken Dr. Ayten Cesur hasta yakınlarına yönelik önemli bilgiler paylaştı.

Hastaların durum bilgisi, Alzheimer hastalarına nasıl yaklaşılması gerektiği, hastanın hangi seviyede nasıl destek alması gerektiği, hasta yakınlarının psikolojisinin koruması,hasta yakınlarının yapması gerekenler, hastaların sorunları ile başa çıkma yolları, hasta yakınlarının psiko ve fiziksel sağlıklarını korumak gibi başlıklarla bilgilerin paylaşıldığı toplantı yaklaşık 1 saat sürdü.

HASTA YAKINLARI TECRÜBELERİNİ BİRBİRLERİ İLE PAYLAŞTILAR

Toplantı sonunda tüm hasta yakınları tecrübelerini birbirleri ile paylaşırken Alzheimer'a karşı yapılabilecekler hakkında görüşlerini açıkladılar.