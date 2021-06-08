Önemli biber üretim merkezlerinden Kilis'te hasat başladı
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Önemli biber üretim merkezlerinden Kilis'te hasat başladı

Önemli biber üretim merkezlerinden Kilis'te hasat başladı
Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz - Haberler | Ekonomi

Kilis'te önemli gelir kaynaklarından olan ve tadıyla bölge mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alan biberin ilk hasadına başlandı.

Kilis'te önemli gelir kaynaklarından olan ve tadıyla bölge mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alan biberin ilk hasadına başlandı.

Seralarda yetiştirdikleri fideleri nisan ayında toprakla buluşturan üreticiler, en iyi ürünü elde etmenin ve aile bütçelerine katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşıyor.

Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, Elbeyli ilçesinde çiftçileri ziyaret ettiği tarlada gazetecilere, kent genelinde 20 bin dekar kurutmalık, 25 bin dekar salçalık olmak üzere toplam 45 bin dekarda biber üretimi yapıldığını söyledi.

Suriye sınırının sıfır noktasında yılın ilk biber hasadının yapıldığını belirten Özdemir, "20 bin dekarda 45 bin ton kurutmalık biber üretimi yapılırken, 25 bin dekarda ortalama 68 bin ton salçalık biber üretimi gerçekleştiriliyor. İlimiz hem biber üretimi hem de verimi konusunda Türkiye'de ikinci sırada. Kilis ciddi bir üretim potansiyeline sahip." dedi.

Özdemir, çiftçilerin her koşulda üretime devam ettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Kilis'e roketler düştü çiftçilerimiz yine üretime devam etti. Pandemi yaşandı, çiftçilerimiz yine sahadaydı. Bu sene hem fiyatların hem de verimin iyi olması çiftçilerimizin yüzünü güldürüyor. Ortalama şu an 5 liraya satılıyor, bu da iyi bir rakam. Girdi maliyetleri de arttı. Çiftçilerimiz zor şartlarda üretim yapıyor. Biber tarladan soframıza zor şartlar altında geliyor. Hepsinde alın teri var."

Çiftçi Zeliha Yavuz da sabah erken saatlerde tarlaya gelerek biber hasadını yaptıklarını ifade ederek, "Köyümüze döndük, ürünlerimizi yetiştirmeye başladık. Bu ürünümüzü 45 gün önce ektik. Çok şükür iyi gidiyor. Fiyatlarımız da güzel. Emek edince yemek de oluyor. Geçen sene fiyatlarımız çok düşüktü. Fidenin her biri umut yüklü. Her birinde bir hayalimiz, umudumuz var." diye konuştu.

Önemli biber üretim merkezlerinden Kilis'te hasat başladı
Önemli biber üretim merkezlerinden Kilis'te hasat başladı
Önemli biber üretim merkezlerinden Kilis'te hasat başladı
Önemli biber üretim merkezlerinden Kilis'te hasat başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

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