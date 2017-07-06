Onedrive Güncellemesi Kafa Karıştırdı!

Birkaç gün önce Microsoft, Windows için OneDrive senkronizasyon istemcisini güncelledi ama çoğu kullanıcı bundan memnun değil. Bunun sebebi yeni uygulamanın, sadece Windows'un modern sürümlerindeki varsayılan dosya sistemi olan NTFS'yi destekliyor olması.



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Çok uzun yıllardır ortalarda olan exFAT ve FAT32 için desteğin bittiğini görmek şaşırtıcı değil. Yalnız bazı kullanıcılar, ReFS ile biçimlendirilmiş sürücülerine de bulut depolama kuramadıklarını söylüyorlar. Windows 8 ve Server 2012'de ilk olarak gördüğümüz ReFS, Windows'taki yeni nesil dosya sistemi, ve söylentilere göre gelecekteki Windows sürümlerinde de varsayılan olacak.



Bunu test etmek için yeni senkronizasyon istemcisini indirip, OneDrive klasörünü FAT32 ile biçimlendilirmiş bir USB sürücüsüne kurduğumuzda, yukarıdaki resimde gördüğünüz mesajla karşılaştık. Ne yazık ki, birçok kullanıcı PC'sini açtığında zaten kurulu olan OneDrive'larının çalışmadığını görüyor.



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Bu konu hakkındaki şikayetler geçen hafta gelmeye başladı ve hala Microsoft'un bunu gerçekten kasıtlı mı yaptığı belli değil. Son güncellemedeki basit bir hata da buna sebep vermiş olabilir, çünkü firma bunu yapmadan önce kimseyi uyarmamıştı da.



Bunun en basit çözümü kullandığınız sürücüyü NTFS'ye biçimlendirmek (ve herşeyi tekrar senkronize etmek), veya sadece Microsoft'un bir açıklama yapmasını bekleyebilirsiniz, bir sonraki güncellemenin bunu düzeltme olasılığı büyük.



