Ondörtüç Pendik projesinde yüzde 30 indirim kampanyası

İnsay Yapı, Ondörtüç Pendik projesinde geçerli yüzde 30 indirim sunduğu Sonbahar Kampanyası başlattı.

İnsay Yapı, Ondörtüç Pendik projesinde geçerli yüzde 30 indirim sunduğu Sonbahar Kampanyası başlattı.

İnsay Yapı'nın açıklamasına göre, ekim ayı boyunca geçerli olacak kampanya, peşin alımlarda geçerli olacak.

Pendik'te 9 bin metrekarelik alan üzerinde, 252 konut ve 15 ticari birimden oluşan projede, kampanya dahilinde, 1+1 daireler 364 bin liradan, 2+1'ler 500 bin liradan, 3+1'ler ise 710 bin liradan başlıyor.

Açıklamada kampanyaya ilişkin görüşleri yer alan İnsay Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Çulhalık, projeye talebin ilk günden bu yana hız kesmediğini belirterek, özellikle pandemi döneminde oluşan izole yaşam arayışlarının talebi yukarılara taşıdığını bildirdi.

Kendilerinin de gelen talepleri en ideal fiyatlarla karşılayabilmek adına sonbahar kampanyası başlattıklarını kaydeden Çulhalık, "Son çeyrekte yatırımcılarımızı bütçelerini sarsmadan ev sahibi yapmaya odaklandık. Yatırımcılarımız, peşin alımlarda yüzde 30'a varan indirimden faydalanarak yıl bitmeden yeni yaşam alanlarına kavuşabilecek. Sunduğumuz hemen tapu hemen teslim ayrıcalığıyla da onları, yatırımlarını güvence altına alan bir yaklaşımla, beklentilerini karşılayan bir yaşam alanıyla buluşturacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan