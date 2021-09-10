Ondokuz Mayıs Üniversitesinde 100. kök hücre nakli başarıyla gerçekleşti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde 100. kök hücre nakli başarıyla gerçekleşti

AA / İlyas Gün - Haberler | Sağlık
Ondokuz Mayıs Üniversitesinde 100. kök hücre nakli başarıyla gerçekleşti

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesince 100. hastaya kök hücre nakli yapıldı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesince 100. hastaya kök hücre nakli yapıldı.

Başarıyla gerçekleştirilen kök hücre naklinin ardından Onkoloji Hastanesi Eğitim Salonunda etkinlik düzenlendi. OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, burada yaptığı konuşmada, Erişkin Kemik İliği ve Kök Hücre Nakli Merkezinin 100'üncü nakli ile Türkiye'de sayılı merkezler arasında olma yolunda ilerlediğini aktardı.

Araştırma merkezlerinin fonksiyon üstlenebilmesinin bulunduğu çevreye de katkı sağlayacağını belirten Ünal, şunları kaydetti:

"Özellikle sağlık konusunda eğer güvenlikle ilgili sorunla karşılaşmanız halinde, size güven veren bir liman varsa hayatınız kolaylaşıyor. OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi bölge açısından güvenli bir limandır. Araştırma merkezlerinin zaman içerisinde kendisini yenilemesi gerekir. Bu noktada tıp fakültesi üzerine düşeni eskiden bu yana yaptı. Ben özellikle bu süreçte katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Tecrübe biraz değerlidir, satın alamazsınız. Dolayısıyla bir süreç içerisinde bunu edinmeniz gerekiyor ve bu sayede kazanıma dönüştürebilirsiniz. Bir de özel olarak memnuniyeti merkeze almak gerekiyor. İnsanın mutluluğunu önemsersek daha da başarılı oluruz."

Üniversite olarak hedeflerinin bulunduğunu anlatan Prof. Dr. Ünal, "Hedefe hep beraber yürüdüğümüz zaman mutlu olabiliriz. Türkiye'de 207 üniversite arasında ilk 10 içerisinde yer alabilmek için çalışıyoruz. OMÜ'yü bölgenin amiral gemisi ve araştırma merkezlerini de üniversitenin beyni olarak algılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hematoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Turgut ve Erişkin Kök Hücre Nakil Sorumlusu Doç. Dr. Engin Kelkitli'nin de konuşma yaptığı etkinliğe, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Sancak, Genel Sekreter Prof. Dr. Hüseyin Gençcelep, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Çokluk, Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Türker Yardan, Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Davut Güven, akademisyenler, hastane müdürleri ile personeli katıldı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde 100. kök hücre nakli başarıyla gerçekleşti

AA / İlyas Gün - Son Dakika Haberleri
Koronavirüs belirtilerinin değiştiğini söyleyen Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Artık soğuk algınlığı tablosu ön planda

Koronavirüs belirtilerinin değiştiğini söyleyen Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Artık soğuk algınlığı tablosu ön planda
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Mustafa Şentop Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yıldız Tilbe Derya Şensoy Ferhan Şensoy
Spor Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Ekrem İmamoğlu Tahir Büyükakın Bekir Pakdemirli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ondokuz Mayıs Üniversitesinde 100. kök hücre nakli başarıyla gerçekleşti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.09.2021 18:10:02. #1.12#