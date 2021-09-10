Ondokuz Mayıs Üniversitesinde 100. kök hücre nakli başarıyla gerçekleşti

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesince 100. hastaya kök hücre nakli yapıldı.

Başarıyla gerçekleştirilen kök hücre naklinin ardından Onkoloji Hastanesi Eğitim Salonunda etkinlik düzenlendi. OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, burada yaptığı konuşmada, Erişkin Kemik İliği ve Kök Hücre Nakli Merkezinin 100'üncü nakli ile Türkiye'de sayılı merkezler arasında olma yolunda ilerlediğini aktardı.

Araştırma merkezlerinin fonksiyon üstlenebilmesinin bulunduğu çevreye de katkı sağlayacağını belirten Ünal, şunları kaydetti:

"Özellikle sağlık konusunda eğer güvenlikle ilgili sorunla karşılaşmanız halinde, size güven veren bir liman varsa hayatınız kolaylaşıyor. OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi bölge açısından güvenli bir limandır. Araştırma merkezlerinin zaman içerisinde kendisini yenilemesi gerekir. Bu noktada tıp fakültesi üzerine düşeni eskiden bu yana yaptı. Ben özellikle bu süreçte katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Tecrübe biraz değerlidir, satın alamazsınız. Dolayısıyla bir süreç içerisinde bunu edinmeniz gerekiyor ve bu sayede kazanıma dönüştürebilirsiniz. Bir de özel olarak memnuniyeti merkeze almak gerekiyor. İnsanın mutluluğunu önemsersek daha da başarılı oluruz."

Üniversite olarak hedeflerinin bulunduğunu anlatan Prof. Dr. Ünal, "Hedefe hep beraber yürüdüğümüz zaman mutlu olabiliriz. Türkiye'de 207 üniversite arasında ilk 10 içerisinde yer alabilmek için çalışıyoruz. OMÜ'yü bölgenin amiral gemisi ve araştırma merkezlerini de üniversitenin beyni olarak algılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hematoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Turgut ve Erişkin Kök Hücre Nakil Sorumlusu Doç. Dr. Engin Kelkitli'nin de konuşma yaptığı etkinliğe, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Sancak, Genel Sekreter Prof. Dr. Hüseyin Gençcelep, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Çokluk, Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Türker Yardan, Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Davut Güven, akademisyenler, hastane müdürleri ile personeli katıldı.