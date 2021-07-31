Ondokuz Mayıs Üniversitesi Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı
Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız - Haberler | Güncel

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Danışma Kurulu Toplantısı, gerçekleştirildi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Danışma Kurulu Toplantısı, gerçekleştirildi.

Toplantıya Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Samsun Ticaret Borsası Başkanı Sinan Çakır ve diğer kurul üyeleri katıldı.

Burhan Ersoy, toplantıda yaptığı konuşmada, kurucu Rektör Prof. Dr. Tahsin Tuncalı'dan günümüze kadar 11 rektörünün yönetiminde güçlü akademik kadrosu ile ülkenin gençliğine, eğitimine ve geleceğine katkı sunan üniversitenin iş ve eğitim dünyasını paydaş alarak oluşturduğu kurulla daha çok büyüyeceğine inandığını söyledi.

Samsun'un coğrafi özelliği ve sahip olduğu jeopolitik konum gereği tarih boyunca yolların ve kültürlerin kesiştiği bir merkez konumunda bulunduğunu anlatan Ersoy "Kara, hava, deniz ve demir yolları açısından bakıldığında Samsun'un bir lojistik üssü olduğu söylenebilir. Ondokuz Mayıs Üniversitesi olarak yapılacak çalışmalar ve katkıda bulunacağı araştırmalar Samsun'un bu lojistik merkez oluşuna katkıda bulunacaktır." dedi.

Samsun'un Çarşamba ve Bafra gibi iki büyük ve verimli ovasının ortasında kurulu bir şehir olduğuna dikkati çeken Ersoy, Samsun denildiğinde ilk akla tarım ve ziraat kenti olduğunun geldiğini dile getirdi.

Yeni dönem ihtiyaçlarından bilişim hukuku, deniz hukuku ve soykırım hukuku alanlarında da bölümlerin oluşturulması ve bu alanlarda uzmanların yetiştirilmesinin önem taşıdığını aktaran Ersoy, şunları kaydetti:

"Kısa vadede doğru politika izlemek ve teknolojinin önemsemek, üretkenliği artırmak mecburiyetindeyiz. Bu yönde de çalışmalar yapmak ülke menfaatine olacaktır. Bu bağlamda kuruluşundan bu yana Samsun özelinde tüm Karadeniz Bölgesi'nin öncelikle şehirleşmesine, eğitimine, sanayisine, tarımına katkı sunan üniversitemiz ile paydaş olduğumuzdan duyduğum memnuniyeti belirterek, yeni oluşturulmuş danışma kurulunun özellikle geleceğimiz olan gençlerimizin eğitimine, gelişimine katkı sunmasını temenni ediyorum."

???????

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Murat Kurum Ersin Tatar Meral Akşener Süleyman Soylu
Magazin Müge Anlı Tuğba Özay Yıldız Tilbe Aleyna Tilki
Spor Mesut Özil Hakan Reçber Nihat Özdemir Sergen Yalçın Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.7.2021 20:49:44. #1.15#

title