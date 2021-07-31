Ondokuz Mayıs Üniversitesi Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Danışma Kurulu Toplantısı, gerçekleştirildi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Danışma Kurulu Toplantısı, gerçekleştirildi.

Toplantıya Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Samsun Ticaret Borsası Başkanı Sinan Çakır ve diğer kurul üyeleri katıldı.

Burhan Ersoy, toplantıda yaptığı konuşmada, kurucu Rektör Prof. Dr. Tahsin Tuncalı'dan günümüze kadar 11 rektörünün yönetiminde güçlü akademik kadrosu ile ülkenin gençliğine, eğitimine ve geleceğine katkı sunan üniversitenin iş ve eğitim dünyasını paydaş alarak oluşturduğu kurulla daha çok büyüyeceğine inandığını söyledi.

Samsun'un coğrafi özelliği ve sahip olduğu jeopolitik konum gereği tarih boyunca yolların ve kültürlerin kesiştiği bir merkez konumunda bulunduğunu anlatan Ersoy "Kara, hava, deniz ve demir yolları açısından bakıldığında Samsun'un bir lojistik üssü olduğu söylenebilir. Ondokuz Mayıs Üniversitesi olarak yapılacak çalışmalar ve katkıda bulunacağı araştırmalar Samsun'un bu lojistik merkez oluşuna katkıda bulunacaktır." dedi.

Samsun'un Çarşamba ve Bafra gibi iki büyük ve verimli ovasının ortasında kurulu bir şehir olduğuna dikkati çeken Ersoy, Samsun denildiğinde ilk akla tarım ve ziraat kenti olduğunun geldiğini dile getirdi.

Yeni dönem ihtiyaçlarından bilişim hukuku, deniz hukuku ve soykırım hukuku alanlarında da bölümlerin oluşturulması ve bu alanlarda uzmanların yetiştirilmesinin önem taşıdığını aktaran Ersoy, şunları kaydetti:

"Kısa vadede doğru politika izlemek ve teknolojinin önemsemek, üretkenliği artırmak mecburiyetindeyiz. Bu yönde de çalışmalar yapmak ülke menfaatine olacaktır. Bu bağlamda kuruluşundan bu yana Samsun özelinde tüm Karadeniz Bölgesi'nin öncelikle şehirleşmesine, eğitimine, sanayisine, tarımına katkı sunan üniversitemiz ile paydaş olduğumuzdan duyduğum memnuniyeti belirterek, yeni oluşturulmuş danışma kurulunun özellikle geleceğimiz olan gençlerimizin eğitimine, gelişimine katkı sunmasını temenni ediyorum."

???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız