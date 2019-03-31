Öndeyiz' Diyen İmamoğlu'ndan Sonuçlar İçin 'Manipülasyon' İddiası

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu sosyal medya ağı üzerinden açılan sandık oranlarıyla ilgili açıklama yaptı. Ekrem İmamoğlu CHP merkezinde sisteme girişleri anbean sağlıklı bir şekilde devam ettirdiklerini söyledi. İmamoğlu, seçim sonuçlarının açıklanmasında Anadolu Ajansı kaynaklı manipülasyon yapıldığını ifade etti. Ekrem İmamoğlu sahip oldukları veriye göre açılan sandık oranının yüzde 32,2 olduğu halde kendi oy oranını yüzde 52,73, rakibi Binali Yıldırım'ın oy oranını ise yüzde 44,50 olarak açıkladı ve yaklaşık yüzde 8,2 puan fark olduğunu söyledi. İmamoğlu sandıkta görev alanlara, parti görevlilerine ve gönüllere sakin, güleryüzlü ve titiz olmaları çağrısı yaptı. İstanbul Büyükşehir Adayı İmamoğlu ayrıca görevlilere son ana kadar ilçe seçim kurullarında olmalarını tavsiye etti. İmamoğlu konuşmasını "En doğru söz bizden çıkacak, bizi bekleyin." şeklinde sona erdirdi.