ÖNDER Türk Müziği Gençlik Korosu Üsküp'te konser verdi
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ÖNDER Türk Müziği Gençlik Korosu Üsküp'te konser verdi

Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleri, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği ve El-Hilal Yardım Kuruluşu iş birliğiyle ÖNDER Türk Müziği Gençlik Korosu Üsküp'te Türk müziği konseri verdi.

20.11.2019 23:41 | Son Güncelleme: 20.11.2019 23:44
ÖNDER Türk Müziği Gençlik Korosu Üsküp'te konser verdi

Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleri, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği ve El-Hilal Yardım Kuruluşu iş birliğiyle ÖNDER Türk Müziği Gençlik Korosu 'te Türk müziği konseri verdi.

Kaynak: AA

Haber Videosu: ÖNDER Türk Müziği Gençlik Korosu Üsküp'te konser verdi
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