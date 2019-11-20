ÖNDER Türk Müziği Gençlik Korosu Üsküp'te konser verdi
Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleri, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği ve El-Hilal Yardım Kuruluşu iş birliğiyle ÖNDER Türk Müziği Gençlik Korosu Üsküp'te Türk müziği konseri verdi.
20.11.2019 23:41 | Son Güncelleme: 20.11.2019 23:44
Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleri, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği ve El-Hilal Yardım Kuruluşu iş birliğiyle ÖNDER Türk Müziği Gençlik Korosu Üsküp'te Türk müziği konseri verdi.
Kaynak: AA
Haber Videosu: ÖNDER Türk Müziği Gençlik Korosu Üsküp'te konser verdi