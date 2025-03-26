Siyasi ve mesleki kimliğiyle dikkat çeken Önder Serkan Çebi'nin hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Trabzon doğumlu olan Önder Serkan Çebi, İstanbul'da yaşamını sürdürmekte ve yerel yönetim çalışmalarında etkin rol alıyor. Beylikdüzü Belediye Meclisi'nde yapılan seçimde CHP'nin adayı Önder Serkan Çebi, belediye başkanvekili seçildi. Seçimde Çebi, 24 oy alırken AK Parti adayı Özlem Bilgiç 12 oy aldı. Peki, Önder Serkan Çebi kimdir? Önder Serkan Çebi kaç yaşında, nereli?

ÖNDER SERKAN ÇEBİ KİMDİR?

Önder Serkan Çebi, 1988 yılında Trabzon'da doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Beykent Koleji'nde, lise eğitimini ise Bahçeşehir Atatürk Lisesi'nde tamamlamıştır. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra, 2013 yılında İstanbul Barosu'na kaydolarak avukatlık ruhsatını almıştır.

Meslek hayatına Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde bulunan aile ofisinde devam eden Çebi, burada aktif olarak avukatlık yapmaktadır. Aynı zamanda Beylikdüzü Belediye Meclis Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Mart 2025'te, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın tutuklanmasının ardından yapılan seçimde, Önder Serkan Çebi Beylikdüzü Belediye Başkanvekili olarak seçilmiştir.