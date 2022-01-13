Önder Öztarhan kimdir? Önder Öztarhan kaç yaşında, mesleği ne? - Haberler
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Önder Öztarhan kimdir? Önder Öztarhan kaç yaşında, mesleği ne?

Önder Öztarhan kimdir? Önder Öztarhan kaç yaşında, mesleği ne?
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Murat Boz'la evliliğin eşiğinden dönen Aslı Enver, yeni aşka yelken açtı. Geçtiğimiz aylarda eski milli basketbolcu Kerem Tunçeri ile tanışma aşamasında ayrılan Enver, kalbini iş insanı Önder Öztarhan'a kaptırdı. Peki, Önder Öztarhan kimdir? Önder Öztarhan kaç yaşında, mesleği ne?

Ünlü şarkıcı Murat Boz'la evliliğin eşiğinden dönen ve ayrıldıktan sonra kalbini kapatan oyuncu Aslı Enver, yeni aşka yelken açtı. Son dönemde adı birçok isimle anılan Aslı Enver'in kalbini iş insanı Önder Öztarhan'a kaptırdığı ortaya çıktı. Önder Öztarhan kaç yaşında, mesleği ne? Önder Öztarhan kimdir?

ÖNDER ÖZTARHAN KİMDİR?

Doğum tarihi: 1974

Kaç yaşında: 48 yaşında

Nereli: İstanbul

Önder Öztarhan 1972 yılında İstanbul'da doğdu.

University of Massachusetts Amherst'de öğrenim gören Öztarhan, aynı üniversitede asistanlık yaptı. Önder Öztarhan 1996'da Vepa Kozmetik'te ürün müdürü olarak görev yaptı. 2004'te iki yıl süreyle Vepa Group perakende başkanlığı görevini yürüttü. 2006'dan bu yana Vepa Group yönetim kurulu başkanlığını yapmaktadır.

Murat Boz'la evliliğin eşiğinden dönen Aslı Enver, yeni aşka yelken açtı

Murat Boz'la evliliğin eşiğinden dönen Aslı Enver, yeni aşka yelken açtı

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