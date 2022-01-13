Önder Öztarhan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Önder Öztarhan'ın mesleği nedir?

Önder Öztarhan kimdir? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer almakta. Ayaklıgazete'nin özel haberine göre; ikilinin, yaklaşık bir aydır birlikte olduğu öğrenildi. Öztarhan, geçtiğimiz günlerde oyuncu Öykü Karayel'in ikizi Ezgi Karayel'le görüntülenmiş, adı aşk dedikodularına karışmıştı. Enver ile Öztarhan'ın basın mensupları tarafından görüntülenmemek için gazetecilerin bulunmadığı mekanlarda buluştuğu iddia edildi. Nereli, kaç yaşında? Önder Öztarhan'ın mesleği nedir?

ÖNDER ÖZTARHAN KİMDİR?

1972 yılında İstanbul'da doğdu. University of Massachusetts Amherst'de öğrenim gördü. Aynı üniversitede asistanlık yaptı. 1996'da bir kozmetik markasında ürün müdürü olarak işe başladı. 2004'te iki yıl süreyle aynı markanın perakende başkanlığı görevini yürüttü.

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