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Önder Karaveli, Sivasspor'u takipte

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Önder Karaveli, Sivasspor'u takipte

Süper Lig'in 27. haftasında Sivasspor deplasmanında boy gösterecek olan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Önder Karaveli, Karagümrük-Sivasspor maçını tribünden takip etti.

Süper Lig'in 27. haftasında Sivasspor deplasmanında boy gösterecek olan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Önder Karaveli, Karagümrük-Sivasspor maçını tribünden takip etti.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Sivasspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Önder Karaveli, rakibini yakından takip ediyor. Olimpiyat Stadı'nda oynanan Karagümrük-Sivasspor karşılaşmasında tribündeki yerini alan Karaveli, karşılaşmayı dikkatle takip ederken, bol bol not tuttu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor

Spor Toto Süper Lig, Önder Karaveli, Sivasspor, Beşiktaş, Spor, Haberler

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