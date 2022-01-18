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Beşiktaş, Karagümrük karşısında etkili ve baskılı oynuyor

Haberler.com - Haberler | Spor

Beşiktaş, 22. haftada Süper Lig'in dişli ekiplerinden Karagümrük'e konuk oluyor. Teknik direktör Önder Karaveli, dişli rakibine karşı bütün hücumcularını sahaya sürdü. Karşılaşmada ilk bölüm hayli tempolu. Kara Kartal baskılı oynuyor ancak Karagümrük boşlukları iyi kapatıyor.

Geçen hafta Gaziantep FK'yi 1-0 yenen Beşiktaş, bu hafta da dişli bir rakiple kozlarını paylaşıyor. Siyah-Beyazlılar, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Karagümrük'e konuk oluyor. Volkan Demirel'in çalıştırdığı Karagümrük de hayli moralli. İki takım da yükselişini sürdürmek istiyor.

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başladı. Maçın Hakem Halil Umut Meler. Mücadelenin VAR hakemi ise Sarper Barış Saka.

Ligin 21. haftasında Gaziantep FK'yi 1-0 yenen Beşiktaş, 32 puanla 7. sırada bulunuyor. VavaCars Fatih Karagümrük ise topladığı 30 puanla 11. sırada yer alıyor.

Beşiktaş, bu sezonun ilk yarısında oynadığı ve 10 kişi kaldığı maçta rakibini 1-0 mağlup etti.

Karagümrük: Viviano, Salih, Burak, Caner, Balkovec, Adnan, Jimmy Durmaz, Bistrovic, Emre, Karamoh, Borini

Beşiktaş : Ersin Destanoğlu, Rosier, Necip, Vida, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Pjanic, Oğuzhan, Larin, Batshuayi.

Dakika 10: Beşiktaş şu dakikalarda biraz daha baskılı ancak istediği pozisyonları henüz bulmuş değil.

Dakika 7: Ghezzal ortaladı. Arka direkte Josef'in vuruşu dışarı gitti.

Dakika 2: Beşiktaş'ta Oğuzhan sol kanattan arka direğe doğru orta yaptı savunma topu kornere gönderdi.

Dakika 1: Karşılaşma başladı.

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Karagümrükspor, Önder Karaveli, Beşiktaş, Spor, Haber

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