Önder Karaveli: Kulübün müzesine bir kupa eklemek gurur verici

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Ersin Destanoğlu : 3'üncü kupamı kazandım, bunun için çok mutluyum

"Özellikle ilk yarıda oynadığımız pas oyununda zeminin büyük katkısı vardı"

Kurtardığı iki penaltıyla Beşiktaş'ın kupayı kazanmasında önemli rol oynayan Ersin Destanoğlu, alınan kupada eski teknik direktör Sergen Yalçın ve ekibin de büyük katkısı olduğuna dikkat çekti. Ersin Destanoğlu, "Maça iyi başladık. İyi bir 45 dakika oldu. 1-0 öne geçtik. Ancak şansız bir golle maç uzatmalara gitti. Biraz yorulduk açıkçası. Ama iş penaltılara kaldı ben de bir tane kurtardım. Penaltıları iyi attık. 3'üncü kupamı kazandım. Bunun için çok mutluyum. Maça gelirken Rıdvan ile konuştuk. Önder hocanın ilk kupası. Şunu da söylemek istiyorum. Bu kupada Sergen hoca ve ekibinin de çok büyük payı var. Onlarla geçen sene hocamız bize şans verdi. Biz de iyi değerlendirip, 2 kupa kazandık. Dediğim gibi büyük emeği var ona da teşekkür ederim. Önder hocanın ilk kupası. İnşallah Beşiktaş forması altında hep beraber daha nice kupalar kaldırırız" şeklinde konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Ali Danaş - Spor Haberleri

Haberi Kaydet