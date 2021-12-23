Önder Karaveli, karşılaşmanın ardından gözyaşlarını tutamadı
Demirören Haber Ajansı / Olgucan Kalkan - Haberler | Spor
Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında Beşiktaş sahasında Göztepe'yi 2-1 mağlup etti.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında Beşiktaş sahasında Göztepe'yi 2-1 mağlup etti.
Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı taraftarlar teknik sorumlu Önder Karaveli'yi tribünlere davet etti. Tecrübeli çalıştırıcı, taraftarların isteği üzerine tribünleri tek tek selamladı. Önder Karaveli, taraftarların 'Beşiktaş seninle gurur duyuyor' tezahüratlarının ardından gözyaşlarını tutamadı.