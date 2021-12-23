Önder Karaveli, karşılaşmanın ardından gözyaşlarını tutamadı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Önder Karaveli, karşılaşmanın ardından gözyaşlarını tutamadı

Önder Karaveli, karşılaşmanın ardından gözyaşlarını tutamadı
Demirören Haber Ajansı / Olgucan Kalkan - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında Beşiktaş sahasında Göztepe'yi 2-1 mağlup etti.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında Beşiktaş sahasında Göztepe'yi 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı taraftarlar teknik sorumlu Önder Karaveli'yi tribünlere davet etti. Tecrübeli çalıştırıcı, taraftarların isteği üzerine tribünleri tek tek selamladı. Önder Karaveli, taraftarların 'Beşiktaş seninle gurur duyuyor' tezahüratlarının ardından gözyaşlarını tutamadı.


Önder Karaveli, karşılaşmanın ardından gözyaşlarını tutamadı

Önder Karaveli, karşılaşmanın ardından gözyaşlarını tutamadı

Önder Karaveli, karşılaşmanın ardından gözyaşlarını tutamadı

Önder Karaveli, karşılaşmanın ardından gözyaşlarını tutamadı

Önder Karaveli, karşılaşmanın ardından gözyaşlarını tutamadı

Dolmabahçe'de ağlatan tezahürat! Tribünlere çağırılan Önder Karaveli gözyaşlarını tutamadı

Dolmabahçe'de ağlatan tezahürat! Tribünlere çağırılan Önder Karaveli gözyaşlarını tutamadı

 Kara Kartal sürprize izin vermedi! Beşiktaş geriye düştüğü maçta Göztepe'yi 2-1 yendi

Kara Kartal sürprize izin vermedi! Beşiktaş geriye düştüğü maçta Göztepe'yi 2-1 yendi

 Dolmabahçe'de denge bir kez daha bozuldu! Yıldız futbolcudan jeneriklik bir gol

Dolmabahçe'de denge bir kez daha bozuldu! Yıldız futbolcudan jeneriklik bir gol

Demirören Haber Ajansı / Olgucan Kalkan - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title